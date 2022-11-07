Новий літак готовий уже на 30%.

Україна почала будівництво другого літака моделі Ан-225 "Мрія". Він стане заміною легендарного борту, який був знищений російськими окупантами в Гостомелі на початку вторгнення.

Як пише видання Bild, про це заявив генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов. За його словами, нова "Мрія" вже готова на 30%.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – наголосив Гаврилов.

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Орієнтовна вартість будівництва другої "Мрії" становить 500 млн євро. Із пошуком фінансування на покриття витрат має допомогти міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле. Раніше туди раніше часто літав знищений Ан-225. Крім того, саме там тимчасово базується авіакомпанія "Антонова".

Знищення "Мрії": що відомо

Легендарний літак Ан-225 "Мрія" був знищений російськими окупантами 27 лютого 2022 року в Гостомелі. Борт був спалений в результаті повітряної атаки з боку РФ.

Наприкінці квітня стало відомо, що один з найбільших і найпотужніших літаків у світі планують відновити. Його планували облаштувати більш сучасним технологічним обладнанням та електронікою.

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