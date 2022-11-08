Будівництво другого літака моделі Ан-225 "Мрія" поки ще на етапі конструкторських робіт.
Як йдеться у заяві підприємства, у новині видання "Bild" була допущена неточність. Раніше журналісти з посиланням на гендиректора заводу Євгена Гаврилова писали, що "Мрія" готова вже на 30%.
Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав, стверджував Гаврилов.
Однак, за наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка, уточнюють в ДП.
Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 мільйонів євро. Проте говорити про конкретну суму поки зарано. Більше інформації буде після перемоги, зазначили у ДП "Антонов".
Літак "Мрія" - довідка УНІАН
"Мрія" (Ан-225) - найпотужніший та найбільший у світі транспортний літак. Повітряне судно створило київське конструкторське бюро ім. Антонова. Максимальна злітна маса літака становить 640 тонн.
27 лютого 2022 року під час повітряної атаки Росії літак було знищено в аеропорту Гостомеля. У квітні фахівці ДП "Антонов" заявили, що розпочали роботи зі створення нового зразка "Мрії".