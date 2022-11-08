Йшлося не про 30% готового зразка, а про 30% наявних комплектуючих.

Будівництво другого літака моделі Ан-225 "Мрія" поки ще на етапі конструкторських робіт.

Як йдеться у заяві підприємства, у новині видання "Bild" була допущена неточність. Раніше журналісти з посиланням на гендиректора заводу Євгена Гаврилова писали, що "Мрія" готова вже на 30%.

Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав, стверджував Гаврилов.

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Однак, за наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка, уточнюють в ДП.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 мільйонів євро. Проте говорити про конкретну суму поки зарано. Більше інформації буде після перемоги, зазначили у ДП "Антонов".

Літак "Мрія" - довідка УНІАН

"Мрія" (Ан-225) - найпотужніший та найбільший у світі транспортний літак. Повітряне судно створило київське конструкторське бюро ім. Антонова. Максимальна злітна маса літака становить 640 тонн.

27 лютого 2022 року під час повітряної атаки Росії літак було знищено в аеропорту Гостомеля. У квітні фахівці ДП "Антонов" заявили, що розпочали роботи зі створення нового зразка "Мрії".

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