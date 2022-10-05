Опитано 2 тис.осіб у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Більше третини опитаних українських громадян втратили роботу з 24 лютого - після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюдненого соціологічною групою"Рейтинг".

Серед тих, хто мав роботу до війни, зараз працюють 61%: повноцінно – 36%, віддалено або частково – 19%, знайшли нову роботу – 6%.

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Натомість 37% втратили роботу і зараз не працюють. Найбільше тих, хто втратив роботу, серед жителів Сходу - це жінки, найбідніші, а також внутрішньо переміщені особи.

Як зазначили соціологи, за місяць показники працевлаштованості в цілому істотно не змінилися, проте в порівнянні з попередніми опитуваннями помітні позитивні тенденції щодо повернення до роботи в центральних і західних областях.

Основним джерелом доходів у більшості опитаних є заробітна плата (56%) і пенсія (31%). Доходи від приватного бізнесу мали 8%, ще стільки ж отримували соціальну допомогу. З початку війни тільки у 2% опитаних рівень доходів збільшився, у 33% - не змінився. Натомість у двох третин опитаних спостерігається погіршення ситуації з доходами: у 18% - незначно зменшився дохід, у 32% - значно зменшився, 14% втратили практично всі, а також особи середнього віку. Половина відзначили, що в разі повної втрати доходів, їх заощаджень вистачить ще на місяць, 19% - до 2-х місяців, 12% - до 3-х місяців, ще стільки ж – до півроку і більше.

Також, серед тих, у кого джерелом доходів до війни був бізнес, лише 12% зазначили, що він і надалі працює повноцінно. Майже половина вказали, що їх підприємство працює, але з меншими доходами. З іншого боку 12% планують закривати свій бізнес, у 28% він вже не працює. 30% одержувачів доходу від бізнесу мали найманих працівників. З них майже 40% роботодавців довелося звільняти найманих працівників, більше ніж 20% - зменшувати зарплату.

Також для 35% опитаних доводилося тимчасово розставатися зі своєю сім'єю/партнером через війну: 12% - довелося, але вони вже возз'єдналися, 23% - поки живуть окремо. Найбільше таких серед жителів зони бойових дій, молоді, більш забезпечених, тих, хто має родичів, які воюють. 52% зазначили, що не поділялися через війну зі своїми близькими.

Згідно з даними опитування, більш ніж половина респондентів повідомили про погіршення стану власного фізичного здоров'я, більш як 60% - стану психічного здоров'я. Погіршення здоров'я спостерігається серед жителів деокупованих, прифронтових зон бойових дій, людей старшого віку, менш забезпечених, тим, кому довелося розділитися з сім'єю, і тих, хто втратив близьких на війні.

*** Опитування проводилося 15-19 вересня в рамках проекту громадської організації "Центр сприяння волонтерському руху "Волонтер.Орг": "Оцінка шкоди, яка завдана воєнними злочинами РФ в Україні".

Опитано 2 тис. осіб у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які виїхали або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні профессії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 Червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

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