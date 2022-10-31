За оцінками МОП, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче рівня 2021 року.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну зробило різкий негативний вплив на українців ринок праці.

Про це йдеться в доповідь Міжнародної організації праці (спеціалізованої установи системи ООН).

За оцінками МОП, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче рівня 2021 року. У МОП нагадали, що цей прогноз не такий низький, як оцінка у квітні 2022 року, незабаром після початку війни, згідно з якою прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць.

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Позитивна зміна є наслідком зменшення кількості територій України, які перебувають під окупацією або з активними бойовими діями. Однак це часткове відновлення ринку праці є скромним і дуже крихким, відзначають в МОП.

У доповіді попереджається, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і біженців, які шукають роботу в Україні та інших країнах, посилює проблеми та може призвести до зниження заробітної плати.

У МОП відзначили, що 10,4% всієї довоєнної робочої сили країни зараз є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні професії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

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