Майже 90% опитаних висловлюють намір повернутися додому.

Майже 40% опитаних українців, які працювали до 24 лютого, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі.

Про це йдеться в результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг" в рамках 14-ї хвилі проекту "Україна в умовах війни".

Зазначається, що практично незмінною залишається кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого. Водночас на відміну від попередніх вимірів, зростає кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів, зменшується – з центральних.

"87% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 15% - найближчим часом, 24% – хочуть повернутися, але ще почекають, 48% – повернуться, але після закінчення війни. 8% зазначили, що вже не повернуться додому", - показало дослідження.

У порівнянні з квітнем зменшується кількість тих, хто планує повертатися негайно, і зростає кількість тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться.

"Триває поступове повернення громадян до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце роботи. Попри це третина таких опитаних досі не працюють", - йдеться в результатах опитування.

Найбільше останніх серед наймолодших і старших опитаних, жінок, жителів сходу і півдня країни.

У динаміці краща ситуація з поверненням на роботу серед жителів Центру і заходу, найгірша – сходу, додали соціологи.

*** Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 18-19 червня. Дослідження було проведено серед населення України у віці від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок. 200 респондентів було опитано методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Війна в Україні та ситуація на ринку праці:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилося у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно на заміну виїхали співробітників або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш популярні профессії під час війни.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% у порівнянні з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

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