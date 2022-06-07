Поступово зростає частка підприємств, які знизили оплату праці на 10-50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. С/г підприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Про це повідомив Нацбанк України у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді.

За його даними, в Україні поступово зростає частка тих підприємств, які зменшили оплату праці на 10-50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі.

"Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні", - наголошують в НБУ.

Зазначається, що зі свого боку сільгосппідприємства переважають серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплату.

За оцінками фінансистів, зарплати у травні були на 10-60% нижчими за довоєнні (залежно від виду діяльності).

У травні ж у порівнянні з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, у переробній промисловості та с/г.

Дещо краща ситуація в бюджетному секторі – персонал частково відправляли у простій із виплатою 2/3 зарплати.

Наголошується, що доходи домогосподарств підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим.

За даними НБУ, стабілізувалася частка підприємств (більш як 30%), які істотно скоротили працівників і не змінили їхню кількість. Середньозважений рівень зайнятості покращився, що пояснюється сезонністю. Крім того, він усе ще на 25% нижчий, ніж до війни (на 40% на початок березня). Зростання кількості вакансій суттєво поступається приросту резюме навіть для фахівців ІТ.

Раніше у Центрі зайнятості назвали найпотрібніші професії під час війни. Найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві.

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