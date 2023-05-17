У Єврокомісії зазначають, що економіка України показала більшу витривалість до викликів, ніж від неї очікували.

Вперше у своїх прогнозах Єврокомісія дала оцінку економічній ситуації в Україні як державі, яка прагне стати членом ЄС.

Про це йдеться в економічному прогноз European Economic Forecast, Spring 2023. У Єврокомісії очікують, що від падіння майже в 30% за підсумками 2022 року українська економіка може зрости на 0,6% в 2023 році, а в 2024 році зростання може становити 4%, якщо до цього часу закінчиться війна.

У Єврокомісії також зазначають, що економіка України показала більшу витривалість до викликів, ніж від неї очікували. Також стійкою виявилася і енергетична система, яку під час війни об'єднали з європейською.

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Першу оцінку прогресу України в реформах, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС, Єврокомісія має представити вже в червні.

Восени Євросоюз має відзвітувати щодо політики розширення, яка вперше буде враховувати можливість членства України.

Членство України в ЄС

28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський подав відповідну заявку на отримання статусу кандидата в ЄС для України, а 30 вересня 2022 року підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Також він анонсував, що Україна починає роботу з підписання декларацій з усіма членами НАТО про євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

11 лютого глава держави заявив, що Україна може бути в Євросоюзі через два роки.

У лютому 2023 року віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила про виконання Україною 72% зобов'язань щодо вступу до ЄС.

28 березня 2023 року президент Євроради Шарль Мішель заявив про те, що країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України до євроспільноти вже цього року - на зимовому саміті.

3 квітня 2023 року редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк заявив про те, що Єврокомісія оновить статус України у питанні вступу в ЄС. За його інформацією, Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

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