Президент України назвав "свої терміни" в ході саміту, організованого банком JP Morgan.

Президент України Володимир Зеленський назвав "свої терміни" в контексті членства нашої країни в Європейському Союзі та НАТО, яке здатне системно послабити Росію.

Як зазначив гарант України в ході саміту, організованого банком JP Morgan, країна може стати членом ЄС вже через два роки. Зеленський розкритикував "песимістичні" прогнози світових лідерів, які кажуть, що для повноцінного членства України в ЄС їй знадобиться мінімум 10 років.

"Ми бачимо, що ми можемо бути в ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки", - сказав він.

Також Зеленський заявив, що Україна може приєднатися до НАТО після перемоги в російсько-українській війні. За його словами, це станеться перш ніж західні лідери схвалять український "пакет з гарантій безпеки".

"Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", - зазначив лідер України.

Заяви Зеленського про членство України в ЄС та НАТО

Як відомо, на тлі повномасштабної агресії РФ проти України українська влада намагається активізувати процеси з приводу можливого членства країни в ЄС та НАТО.

28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський подав відповідну заявку на отримання статусу кандидата в ЄС для України, а 30 вересня 2022 року підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Також він анонсував, що Україна починає роботу з підписання декларацій з усіма членами НАТО щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Буквально 11 січня Зеленський нагадав, що країна чекає конкретних рішень від НАТО щодо свого членства в Альянсі. І що Києву недостатньо чути риторику "про відкриті двері" без реальних рішень.

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