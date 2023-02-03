Лідером із виконання зобов’язань за Угодою стала сфера інтелектуальної власності.

Україна виконала вже 72% зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Як йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві 3 лютого.

Вона звернула увагу на обсяг роботи, виконаний усіма гілками української влади після отримання державою статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

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"В умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України ми продовжували процес адаптації українського законодавства до європейського. Маємо зростання прогресу з імплементації Угоди про асоціацію на рівні 9% порівняно з показником 2021 року", – повідомила Стефанішина.

За її словами, лідером із виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію стала сфера інтелектуальної власності. Прогрес у цій сфері зріс на 33%. Значного прогресу також досягнуто у сфері енергетики, довкілля, сільського господарства, санітарних та фітосанітарних заходів, а також митних питань.

"Загалом за період виконання Угоди, Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що на основі звіту, наданого Європейською комісією, Україна проведе селф-скринінг стану імплементації українського законодавства до європейського. Далі буде розроблено Національну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. У підсумковій заяві за результатами саміту зазначено, що "ЄС надасть технічні підтримку Уряду у цьому процесі".

Вступ України до ЄС

1 лютого 2023 року консорціум з дев'яти українських експертних організацій дійшов висновку, що Україні вдалося перетнути психологічний кордон у 50% в рамках виконання потрібних критеріїв для вступу в ЄС. Прогрес України оцінили в 5,8 бала з 10 можливих.

Як повідомляв УНІАН, у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні, 3 лютого, у Києві відбувся черговий саміт Україна - Європейський Союз.

"Ми маємо доволі конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближчою з Європейським Союзом", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна йде до своєї мети. Президент зазначив, що існує розуміння того, що почати переговори про членство України в Європейському Союзі можна цього року.

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