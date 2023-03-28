Більше ясності буде після публікації звіту про прогрес України у питанні євроінтеграції.

Країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти вже цього року - на зимовому саміті.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час його візиту до Молдови. Там він зустрівся з президенткою країни та оголосив про виділення близько мільярда євро допомоги. Вони підуть на підтримку стабільності Молдови.

За словами Мішеля, Європейська комісія найближчим часом має опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. Тоді стане зрозуміло, коли можуть розпочатися переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

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"На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (Україною, Молдовою та Грузією, - УНІАН) про їх прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті в грудні", - заявив Мішель.

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський подав заявку на отримання статусу кандидата в ЄС для України .

23 червня Єврорада офіційно надала статус кандидата на членство в Євросоюзі Україні та Молдові.

У лютому 2023 року віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина оголосила про виконання Україною 72% зобов’язань щодо вступу в ЄС.

Тоді ж Зеленський заявив, що Україна може увійти до Євросоюзу через два роки.

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