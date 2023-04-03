ЄК наразі планує рекомендувати розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Європейська комісія збирається у травні надати оновлену інформацію щодо статусу вступу до ЄС для України, Молдови та Грузії.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк Twitter. За його інформацією, Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

"Європейська комісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу України, Молдови та Грузії в ЄС у травні. Належний звіт про розширення очікується в жовтні, тому залишилося 6 місяців, але робоче припущення вже зараз: рекомендація розпочати переговори про приєднання України та Молдови і статус кандидата для Грузії", - зазначив журналіст.

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Вступ України до ЄС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський подав заявку на отримання статусу кандидата в ЄС.

11 лютого очільник держави заявив, що Україна можемо бути в Євросоюзі через два роки, а до НАТО може приєднатися після перемоги над агресором.

У лютому 2023 року віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила про виконання Україною 72% зобов’язань щодо вступу в ЄС.

Країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти вже цього року - на зимовому саміті.

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