Зараз владі США не до фінансування військових витрат України.

У Вашингтоні припинили обговорювати питання виділення військової допомоги Україні через проблеми з державним боргом в самих США. Про це конгресмен Енді Кім розповів виданню The Hill.

Оскільки в Конгресі США ніяк не можуть визначитися з подальшою долею держборгу, зараз питання виділення подальшої військової допомоги Україні відійшло на дальній план і не обговорюється.

"Ми не можемо вести серйозну розмову про Україну, поки вони (Білий Дім і конгрес — УНІАН) не домовляться [про стелю держборгу]", — сказав Кім.

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Інший конгресмен Білл Кітінг зазначив, що Україна в даний час забезпечена всім необхідним, а виділення нових пакетів військової допомоги буде прямо залежати від результатів українського контрнаступу.

"Це можуть бути успіхи, після яких велика підтримка буде меншою мірою потрібна. <...> Або може бути завдано шкоди, через що буде потрібно більше [допомоги]", — пояснив Кітінг.

Ситуація з держборгом в США

У США вперше за останні 12 років небезпека дефолту досягла критичного значення. В даний час уряд США досяг законодавчо встановленого стелі боргових запозичень. Тепер уряду доведеться або різко скоротити витрати, щоб розплатитися з боргами, або оголосити дефолт, або умовити Конгрес підняти боргову стелю, щоб мати можливість перекредитуватися.

На тлі цих новин з США світові ціни на нафту почали планомірно опускатися, оскільки трейдери побоюються фінансової кризи в США, що негативно позначиться на загальносвітовій економіці і викличе падіння попиту на нафту.

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