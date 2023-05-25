Fitch помістило кредитний рейтинг США на перегляд з можливістю зниження.

Агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг дефолту США в іноземній валюті на рівні "ААА" в список Rating Watch "негативний".

Як йдеться в повідомленні агентства, Fitch помістило кредитний рейтинг США на перегляд з можливістю зниження у зв'язку з наближенням 1 червня – дати, після якої країна може допустити дефолт за своїми зобов'язаннями.

Fitch може знизити рейтинг США, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить ліміт державного боргу.

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"Fitch все ще очікує, що питання ліміту державного боргу буде вирішено до дня Х. Однак ми вважаємо, що ризики того, що ліміт боргу не буде підвищений або припинений, підвищилися. Отже, уряд може почати пропускати платежі за деякими своїми зобов'язаннями", – йдеться в повідомленні агентства.

Якщо це станеться суверенний рейтинг дефолту емітента знизять до рівня обмеженого дефолту (RD), рейтинг паперів, за якими США не заплатять, – до дефолтного рівня (D), а рейтинг паперів з виплатами протягом наступних 30 днів – до сміттєвого рівня (CCC).

Fitch та ситуація в США

Fitch - одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's та S&P.

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнився в річному численні. Міністерство торгівлі США опублікувало прогноз, згідно з яким в 2023 році економіка США увійде в рецесію.

Станом на 22 квітня 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами виросли до максимуму.

22 травня 2023 року розмови про держборг США змінили ціну на нафту.

Станом на 23 травня 2023 року в США припинили готувати нову допомогу Україні через проблеми з держборгом.

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