Вони будуть отримувати по 2200 гривень щомісяця на кожного члена родини.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про запуск спільно з Організацією об'єднаних націй двох програм виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців.

"Також управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе нашим малозабезпеченим пенсіонерам з-поміж вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 гривень", – сказав прем'єр.

За його словами, цими виплатами планується охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Яку допомогу отримують українські переселенці

Нагадаємо, наразі уряд виплачує по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати через війну.

Для отримання допомоги громадянам необхідно стати на облік внутрішньо переміщених осіб. Це можна зробити у ЦНАП за новим місцем проживання, подавши заяву під час особистого відвідування. Обіцяють запустити таку можливість і в "Дії".

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