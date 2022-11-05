Робоча група при Міноборони Фінляндії розгляне варіант повної заборони на проведення подібних угод.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Міністерство оборони Фінляндії розгляне питання посилення обмеження, що стосуються угод з нерухомістю, яку купують росіяни.

Як повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, робоча група розгляне варіант повної заборони на проведення подібних угод. Також планується, що влада з'ясує, які існують варіанти, щоб обмежити володіння фінською нерухомістю для громадян тих країн, які не входять в ЄС і Європейську економічну зону.

Робоча група має представити звіт по укладених росіянами операціях з нерухомістю не пізніше грудня. Інші частини звіту будуть опубліковані пізніше.

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Як тільки звіт буде готовий, влада розпочне процес оновлення законодавства, якщо того вимагатиме ситуація.

Заморожування російських активів в ЄС

У березні 2022 року Міністерства фінансів та юстиції США оголосили про запуск багатосторонньої робочої групи "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO).

До неї увійшли країни, які погодилися використовувати повноваження для збору та обміну інформацією, з метою заморожування або вилучення власності підсанкційних російських еліт по всьому світу. До групи приєдналися Європейська комісія, а також уряди Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великобританії та США.

У середині червня міністр фінансів Крістіан Лінднер заявила про те, що Німеччина заморозила російських активів на 4,48 мільярда євро.

Італія та Ірландія заморозили активи на суму 1,7 млрд євро кожна.

Країни ЄС продовжують заморожувати активи фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. При цьому, Євросоюз також шукає механізми передачі цих коштів Україні.

Станом на 29 червня 2022 року країни Заходу заморозили активи російських олігархів на $30 мільярдів.

Станом на 12 липня ЄС заморозив російські активи майже на 14 мільярдів євро.

Так, 21 жовтня 2022 року стало відомо, що глави 27 держав та урядів країн-членів Європейського Союзу доручили Європейській комісії підготувати варіанти використання заморожених російських активів для відновлення України.

Міністерство юстиції США просить Конгрес узаконити передачу заморожених російських активів Україні. Розблокування цього процесу вимагає внесення поправок до численних нормативних актів, що регулюють застосування конфіскованих фондів.

Станом на 27 жовтня 2022 року Європейський Союз заморозив російські активи на 17,5 мільярда євро

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