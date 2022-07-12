Понад 12 млрд євро заморожено тільки в п'яти державах-членах ЄС.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє RTBF.

Він відмовився розкрити назви п'яти країн ЄС, які заморозили найбільше активів, однак зазначив, що понад 12 млрд євро заморожено тільки в п'яти державах-членах ЄС.

"Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те ж саме. Я сподіваюся, що в найближчі тижні ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах", - сказав Рейндерс.

Війна в Україні та заморожені російські активи:

У середині червня міністр фінансів Крістіан Лінднер заявила про те, що Німеччина заморозила російських активів на 4,48 мільярда євро.

Італія та Ірландія заморозили активи на суму 1,7 млрд євро кожна.

У березні 2022 року Міністерства фінансів і юстиції США оголосили про запуск багатосторонньої робочої групи "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO).

До неї увійшли країни, які погодилися використовувати повноваження для збору та обміну інформацією, з метою заморожування або вилучення власності підсанкційних російських еліт по всьому світу. До групи приєдналися Європейська комісія, а також уряди Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великобританії та США.

Станом на 29 червня 2022 року країни Заходу заморозили активи російських олігархів на $30 мільярдів.

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