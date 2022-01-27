Готуйте гроші, використовуйте досвід: як не задихнутися в обіймах інфляції

В Україні набирає обертів інфляція, яка призведе до подальшого зростання цін на продукти харчування та комунальні послуги. Як громадянам, які вже не вперше живуть в таких умовах, впоратися зі зростанням вартості життя в цей раз?

У нашій державі, як, до речі, в багатьох інших країнах світу, набирає обертів споживча інфляція, яка призведе до помітного зростання цін на різні групи товарів.

Оскільки щомісяця українці витрачають майже половину своїх доходів на їжу і приблизно четверту частину – на комуналку, підвищення цін ще більше спустошить гаманці українців, які отримують одні з найменших заробітних плат серед усіх країн Європи.

За даними Державної служби статистики, інфляція у грудні у річному вираженні зросла до 10 відсотків, що удвічі перевищує показник попереднього року. Проте ціни на продовольчу групу товарів зросли ще більше.

Найбільше зросли ціни на продукти харчування, зокрема, на соняшникову олію та цукор - на 39 відсотків та 28 відсотків відповідно. Ціни на яйця зросли на 19 відсотків, хліб подорожчав на 19 відсотків, м'ясо – на 13 відсотків, макарони – майже на 11 відсотків, овочі стали дорожчими майже на 13 відсотків.

Тарифи на житлово-комунальні послуги зросли щонайменше на 10 відсотків, зокрема через подорожчання природного газу на 16 відсотків та електроенергії на 27 відсотків.

Цього року ситуація може повторитися. Попри те, що Національний банк прогнозує річну інфляцію за результатами 2022 року на рівні 7,7 відсотка, експерти прогнозують, що ціни на харчові продукти та комунальні послуги зростуть набагато більше.

"Зараз складається така кон’юнктура на світових ринках, що інфляційні процеси будуть тривати. Підтвердженням цього факту є заяви, які лунають від міжнародних інституцій, у тому числі, від Міжнародного валютного фонду, де вони попереджають про можливі ризики. Базовий прогноз на 2022 рік – це збільшення цін на сировинну продовольчу групу (зерно, цукор, какао та інше) від 10 до 20 відсотків", - пояснив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Заморожена мінімалка

На жаль, попри солодкі фрази, яких не шкодували посадовці, характеризуючи ухвалений Радою держбюджет на цей рік, ключові соціальні показники документу – мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, до якого прив’язані майже усі соціальні допомоги та виплати, залишаються на низькому рівні, незважаючи на загрозливі прогнози високої інфляції.

Мінімальна зарплата з 1 жовтня 2022 року зросте лише на 200 гривень - до 6700 гривень на місяць (220 євро), а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня на 119 гривень - до 2600 гривень на місяць (83 євро), а з 1 грудня – до 2684 гривень (86 євро) на місяць.

Наприклад, у сусідній Польщі рівень заробітної плати втричі більший, ніж у нашій країні. Мінімальна зарплата там становить 610 євро, а прожитковий мінімум перевищує 400 євро. При цьому ціни, у тому числі на ряд продовольчих товарів, нижчі, ніж в Україні!

Тим не менш, для того, щоб убезпечити від високих цін українців, уряд заборонив декілька тижнів тому встановлювати торговельну націнку понад 10 відсотків на соціальні товари.

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Згідно з чинним законодавством, до соціальних товарів в нашій країні відносяться: гречка, цукор, макарони, пшеничне борошно, молоко пастеризоване 2,5 відсотки, пшеничний батон, хліб житньо-пшеничний, курячі яйця, м'ясо птиці, вода мінеральна негазована, масло вершкове та олія соняшникова.

Також зараз у владі обговорюють запровадження "продуктових карток" для найменш забезпечених українців. Проте дана ініціатива викликала неоднозначну реакцію суспільства, оскільки багато хто пам’ятає історичний "картковий" досвід та кілометрові черги за гречкою, сіллю, цукром під час СРСР та у 90-х роках під час перебудови.

Поради експертів

За словами заступниці директора Центра економічної стратегії Марії Репко, зазвичай зарплати через певний проміжок часу "підтягуються" до зростання цін, проте для цього потрібно десь знайти гроші.

"Зараз основний інструмент уряду - субсидії та допомога малозабезпеченим. В тому числі, вона може бути й у вигляді карток на харчові продукти, особливо поганого в цьому нічого немає. А ось регулювання цін спотворює ринки і може привести до дефіциту. Основний ринковий метод боротьби з інфляцією - інфляційне таргетування, цим займаються центральні банки, а не уряди", - зазначила Репко.

Також вона підкреслила, що варто замислитися над своїми споживчими звичками, оскільки покупка не дуже корисних товарів швидкого приготування часто коштує дорожче за свіжі та корисні продукти.

"Свіже м'ясо та овочі коштують часто дешевше за дорогі брендові напівфабрикати, а здорові та сучасні рецепти не вимагають тривалих зусиль на кухні. Наприклад, свіже куряче філе в магазині продається за 140 грн/кг, а сосиски - майже за 200 грн/кг", - зазначила вона.

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За словами голови Ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України Романа Бабіцького, найкращий спосіб зберегти та примножити власні статки – це інвестиції.

"Нерухомість, коштовні каміння й метали, активи компаній. На відміну від депозиту в банку, ці активи будуть працювати на вас", - зазначив Бабіцький.

Також, за його словами, дуже важливо не забувати інвестувати у власний розвиток.

"Опанування нових професій — сьогодні це все доступно онлайн або у форматі книжок. І поки ви шкодуєте грошей на курс з опанування нових навичок, хтось вже починає активно на цьому заробляти. Інвестиції у власні знання — запорука подальшого успіху, навіть якщо ви не збираєтесь виходити на пасивний дохід від інвестицій в активи", - розповів Бабіцький.

Проте, для того, щоб почати інвестувати в якісь активи та "примножувати статки", треба мати вільні кошти. Нажаль, більша частина нашого населення таких коштів зараз не мають.

Досвід українців

Якщо вистачає коштів на більш-менш пристойне життя, а особливо, коли є ще можливість заощаджувати і відкладати, то це прекрасно. Це обов’язково потрібно робити, розвиваючи власну фінансову грамотність та, по можливості, підвищуючи доходи.

Проте переважна більшість громадян України живе на межі бідності. Більше того, українців уже можна вважати експертами у тому, як, отримуючи низьку заробітну плату, виживати в умовах постійного зростання цін. Деякі громадяни поділилися з УНІАН своїми секретами.

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За словами багатодітної мами Катерини з міста Бровари, що під Києвом, ні в якому разі не можна економити навіть в умовах зростання цін на харчуванні дітей, оскільки потім лікування може обійтися дорожче.

"Ціни зростають… Я це бачу щоразу, коли приходжу в супермаркет. Проте я намагаюся все ж таки купити усе, що попередньо запланувала. Як мама, хочу, щоб мої діти вживали свіжі та корисні продукти навіть, якщо ціна кусається. Я їх купую в першу чергу. А економлю вже на у всьому іншому, зокрема купую миючі засоби для дому власних марок великих торгових мереж, у них ціна помітно нижча, а якість майже така ж сама, як і у популярних імпортних виробників. Також частенько змушена економити на догляді за собою. Наприклад, уже декілька місяців роблю манікюр сама собі вдома. Тільки на цьому виходить зекономити приблизно 1000 гривень на місяць", - розповіла вона.

За словами Тетяни з Києва, якщо ще декілька років тому на свою щомісячну заробітну плату могла собі дозволити купувати не лише товари першої необхідності, то зараз їй вдається це складніше.

"Безумовно, зростання цін неможливо не помічати. Проте я не готова відмовлятися від тих продуктів, які я люблю і до яких звикла, якщо ціна на них зростає на умовні 5-7 гривень. Буду купувати, наприклад, свою улюблену каву доти, доки вона буде коштувати розумні, як на мене, гроші. Якщо цінник злетить утричі – до 600 гривень, звичайно, тоді вже буду шукати заміну. Я вже і так відмовилася від морепродуктів. Якщо раніше могла собі дозволити їх хоч кожен день, то тепер ласую не частіше декількох разів на місяць", - зазначила вона.

За словами студентки Марини з Дніпра, на стипендію без додаткової роботи і без допомоги батьків купити усі необхідні для життя товари на місяць було б майже неможливо.

"Мені допомагають батьки, хоч і живу окремо, проте вони частенько навідуються до мене. І я їм за це дуже вдячна. Наприклад, вчора тато приїхав та привіз цілу каструлю смачного борщу, а мама передала великий тазик вінегрету. Мені на тиждень вистачить", - розповіла вона.

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Ще важче зараз тим, хто не має забезпечених батьків чи дітей, але все життя працювали на нашу державу – пенсіонерам. Рівень українського пенсійного забезпечення не дозволяє громадянам купити навіть найелементарніші продукти, а про оплату комунальних послуг та ліків – навіть говорити важко.

"Я намагаюся слідкувати за акціями і купувати товари зі знижками. Часто купую ті продукти, у яких збігає термін придатності. На них найбільші знижки. Інколи навіть до 50 відсотків. Тільки так мені вдається виживати", - розповіла пенсіонерка Людмила Миколаївна з Києва.

На жаль, переважна більшість громадян зараз знаходиться у складній економічний ситуації, особливо ті, хто не має можливості забезпечити собі додаткові джерела доходу, а змушені сподіватися на державу. Це стосується людей пенсійного віку, а також тих, хто отримує соціальні виплати або отримує зарплату в державному секторі.

І, ймовірно, найближчим часом, враховуючи геополітичне напруження, ситуація навряд чи суттєво покращиться. Саме тому треба бути ощадливими, займатися плануванням сімейних бюджетів, енергомодернізацією свого житла та по можливості допомагати тим, хто має ще менше фінансових можливостей. В нашій історії були різні важки часи, які ми змогли пережити. Здолаємо і ці випробування.

Богдан Слуцький