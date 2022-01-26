12 січня 2022 року Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Держрегулювання цін завдасть серйозної шкоди українській економіці, але не зможе зупинити зростання цін на харчові продукти.

Таку думку, як йдеться в матеріалі УНІАН, висловив економічний експерт Сергій Салівон.

Експерт зазначив, що рішення уряду не призведе до очікуваного результату, а лише зашкодить національній економіці. За його словами, в Україні відсутній закон про торгові мережі або торгівлю, який би регулював відносини постачальника продуктів і безпосереднього продавця. У підсумку формально рішення уряду буде виконуватися, але ціни на продукти продовжать зростати.

"Торгові мережі легко викручують руки виробникам за допомогою різних механізмів, типу відтермінування платежу в 90-120 днів, бонусами, розташуванням на полицях. Вони просто будуть закладати ще більші реверсні платежі, змушуючи тим самим самих постачальників підвищувати оптову ціну. Вони будуть нібито цих 10 відсотків дотримуватися. Але сама оптова ціна буде зростати, відповідно, буде рости ціна в роздробі", - зазначив експерт.

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Салівон нагадав, що наприкінці минулого року Кабмін ухвалив рішення до кінця квітня обмежити ціну на газ для виробників борошна, хліба, молока, курятини та соняшникової олії.

"Що сталося на початку року? Просто ніхто не став поставляти. Вона (ціна) то не може перевищувати, але ніхто не зобов'язаний поставляти за цією ціною. Умовні хлібзаводи та молокозаводи розраховували на урядову постанову, але їм довелося відбирати газ за так званими небалансами. Вони отримали в перших числах січня по 50 з гаком тисяч за тисячу кубометрів", - зазначив він.

Держрегулювання цін: