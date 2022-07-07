Однак для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в обмеженому обсязі.

Кабінет міністрів скасував критичний імпорт на товари, який був введений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін скасував критичний імпорт на товари. Однак для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в обмеженому обсязі", - написав він.

Війна в Україні та податок на імпорт:

З початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію і зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

25 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

27 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в Україні повернуть податки, скасовані через війну.

14 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні хочуть повернути податки на імпорт.

Верховна Рада 21 червня 2022 року ухвалила закон, який відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.

Верховна Рада з 1 липня 2022 року відновила оподаткування імпортних товарів, що є важливою передумовою для скасування критичного імпорту в Україні.

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