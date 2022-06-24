Парламент ухвалив закон, що відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.

Верховна Рада з 1 липня 2022 року відновила оподаткування імпортних товарів, що є важливою передумовою для скасування критичного імпорту в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

"1 липня набуває чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Ухвалення цього закону створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що список товарів критичного імпорту переглядався у бік збільшення в 18 разів, оскільки цього потребував український бізнес, який відновлював виробництво.

"Практично всі зміни до постанови про критичний імпорт були зроблені на підставі звернень українських компаній. Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій", - зазначили в НБУ.

Війна в Україні та податок на імпорт:

Податки під час війни:

З початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію і зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

25 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

27 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в Україні повернуть податки, скасовані через війну.

14 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні хочуть повернути податки на імпорт.

Верховна Рада 21 червня 2022 року ухвалила закон, який відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.

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