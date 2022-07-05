Акцизні збори, зокрема на паливо, алкоголь і тютюнові вироби, залишаться в силі.

Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт товарів із України.

Як повідомили в Міністерстві торгівлі та туризму Австралії, цей захід набув чинності з 4 липня.

Рішення уряду передбачає зниження тарифів з 5% до нуля протягом наступних 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. Однак, акцизні збори, зокрема на паливо, алкоголь і тютюнові вироби, залишаться в силі.

"Скасування тарифів на імпорт з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин. Такі заходи з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є життєво важливими для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - зазначили в міністерстві.

Зазначається, що в 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн.

У Мінторгівлі зазначили, що скасування мит на імпорт демонструє відданість Австралії "підтримці економіки України, оскільки вона має справу з триваючими руйнівними наслідками вторгнення Росії".

Як повідомляв УНІАН, намір Австралії скасувати мита на українські товари, а також заборонити імпорт російського золота, анонсував прем’єр-міністр країни Ентоні Албаніз під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.

Також нагадаємо, що днями Австралія ввела санкції проти 16 росіян через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. До списку потрапили родичі та близькі друзі президента РФ Володимира Путіна.

Раніше Австралія відправила в Україну чотири бронетранспортери M113AS4, очікується ще 10.

Загалом пакет військової допомоги Австралії включає понад 285 млн австралійських доларів, машини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкова зброя, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та особисте спорядження.

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