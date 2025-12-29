Коли долар буде по 45: прийдешній рік підготував нові сюрпризи для гривні

У 2025-му гривня залишалася відносно стабільною. Курс долара, який закладався у держбюджет на рівні 45 грн, так і не наблизився до цього показника. На наступний рік у кошторисі передбачено курс 45,7 грн/дол. УНІАН з’ясував, чи сягне гривня цієї висоти насправді.

Наприкінці року традиційно прийнято підбивати підсумки. Одним із головних економічних показників в Україні є курс гривні – і для більшості українців він давно перестав бути абстрактним показником зі зведень НБУ. Він відчувається у цінах в магазинах, рахунках за імпортні товари і є своєрідним барометром економічних настроїв.

Якщо у 2024 році, після запровадження режиму керованої гнучкості валютного курсу Нацбанком, відчувалися досить значні коливання курсу гривні до долара (за рік нацвалюта девальвувала з 38 до майже 42 гривень за долар), то 2025-й був значно спокійнішим, хоча і не обійшлося без рекордів.

Гривня почала цей рік із позначки 42,03 грн/дол. за офіційний курсом НБУ і майже одразу, в січні, долар встановив рекорд у 42,28 грн. Проте незабаром курс почав знижуватися, і практично весь рік коливався у межах 41-42 грн/дол. Лише в листопаді січневий рекорд було побито – "зелений" зріс до нового історичного максимуму у 42,40 грн/дол., але надовго на піку не затримався і зараз перебуває нижче за 42 гривні.

У бюджет на 2025 рік закладався розрахунковий показник у 45 грн/дол., подібними були і прогнози аналітиків та міжнародних інституцій. Як бачимо, реальний курс і близько не підійшов до цього рівня. При цьому в Нацбанку неодноразово наголошували, що цей показник закладає уряд для своїх розрахунків, і він не є орієнтиром для НБУ, який діє в режимі "керованої гнучкості курсоутворення".

Цей режим передбачає, що курс національної валюти може коливатися під дією ринкових чинників, але регулятор слідкує, аби не було значних перекосів в бік надмірного знецінення чи зміцнення, і впливає на ситуацію за допомогою валютних інтервенцій – операцій з купівлі-продажу валюти на міжбанківському ринку.

Рік стабільності

Для стійкості валютного ринку велике значення мають міжнародні резерви. Вони підсилюють здатність Національного банку пом’якшувати коливання курсу, підтримувати довіру до гривні, реагувати на шоки і виконувати зобов’язання перед зовнішніми кредиторами.

Цьогоріч завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів золотовалютні резерви сягнули рекордного рівня за всі роки незалежності – у листопаді вони зросли до 54,7 мільярда доларів.

Це стало можливим завдяки найбільшим з початку року обсягам надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Це є ще одним аргументом на користь "спокою" валютного курсу.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі УНІАН зазначила, що упродовж 2025 року офіційний курс гривні до долара залишався відносно стабільним і під закінчення року фіксується міцніша гривня, ніж прогнозували на початку року.

"Це стало можливим завдяки потужній підтримці з боку Нацбанку та іноземних партнерів. Значні обсяги міжнародної допомоги дали регулятору змогу активно проводити інтервенції на міжбанку та згладжувати піки попиту. Як результат, навіть у періоди сезонного тиску чи панічних настроїв НБУ утримував курс помірно вище 42 грн/дол., не допускав різких стрибків та стримував посилення долара", - сказала банкірка.

За її словами, готівковий курс в обмінниках і банках був трохи вищим за офіційний: наприкінці року продаж долара здійснювали приблизно за 42,30-42,50 грн, купівлю – за 42,20-42,40 грн. Середній спред (іншими словами, різниця) між курсами купівлі/продажу у готівковому сегменті становив лише кілька десятків копійок (0,3-0,6 грн), що також свідчить про відсутність ажіотажу.

Золотько зауважила, що офіційні прогнози впродовж року змінювалися.

"На початку року вважали, що гривня може девальвувати – у бюджеті-2025 закладали 45 грн/дол. в середньому, проте банкіри відзначали, що НБУ тримає курс керованим – переважно на 42 грн/дол. Вже навесні у Міністерстві фінансів переглянули цифри: новий середньорічний курс для 2025 року оцінили приблизно в 43,3 грн/дол. Частково це пояснювалося зовнішньою стабільністю – високі резерви, приплив допомоги та відсутність різких трендів", - сказала банкірка.

Експертка констатувала, що прогнози про спокійний перебіг курсу справдилися, а більш радикальні сценарії не втілилися: офіційний курс з початку листопада не підіймався вище 42,2 грн/дол.

В інвестиційній компанії Dragon Capital зазначили, що протягом січня-вересня НБУ укріпив курс гривні відносно долара США на 1,5%, після ослаблення на 10% у 2024 році.

"Зміна траєкторії, ймовірно, віддзеркалює реакцію НБУ на високу інфляцію, задовільний стан платіжного балансу та суттєве послаблення долару США проти євро та інших валют", - йдеться у макроекономічному огляді компанії.

Очікування від 2026 року

Цьогоріч курсові прогнози в більшості не справдилися, і гривня знизилася дуже помірно. При цьому курсові очікування є незмінною і важливою частиною макроекономічних прогнозів і служать для розрахунку впливу на ВВП, ціни, інвестиції та зовнішній баланс.

У Dragon Capital вважають, що наразі комбінація економічних факторів, яка формує бачення Нацбанку, свідчить на користь відносно стабільного курсу гривні до долара. На думку аналітиків, втрати від обстрілів критичної інфраструктури і надалі підсилюватимуть інфляційний тиск. Водночас золотовалютні резерви НБУ залишатимуться на рекордно високому рівні, навіть попри зростання дефіциту зовнішньої торгівлі. Крім того, згідно з більшістю прогнозів, долар і надалі слабшатиме щодо інших валют.

"Ми очікуємо, що до кінця року НБУ дозволить курсу гривні незначно послабитись відносно долара США на тлі сезонного зростання попиту на іноземну валюту, проте буде утримуватись від суттєвої девальвації. За нашим оновленим прогнозом, курс гривні сягне 43 грн/дол. до кінця 2025 року і 44 грн/дол. до кінця 2026-го", - зазначили аналітики компанії.

В інвесткомпанії Concorde Capital прогнозують, що у 2026 році середній курс долара складатиме 43,6 грн, а на кінець року зросте до 44,8 грн. Аналітики зауважили, що цьогоріч валютний ринок активно підтримувався Нацбанком, тож економіка фактично не відчула розширення дефіциту торгівельного балансу.

"При цьому відносно жорстка монетарна політика Нацбанку стримувала спекулятивний попит на іноземну валюту. Скоріш за все, в наступному році політика НБУ не зміниться, тож знецінення гривні буде поступове", - зазначили в компанії.

Ганна Золотько з Unex Bank вважає, що наступного року курс гривні має послабитися помірно. Основними факторами будуть обсяги зовнішньої допомоги і хід війни – у разі відчутного зменшення підтримки або енергетичних криз гривня може девальвувати швидше.

"Тож очікується, що у 2026 році курс залишатиметься на історично високих, але контрольованих рівнях", - сказала Золотько УНІАН.

Керівниця з макроекономічних досліджень "ПриватБанку" Ольга Погарська зазначила, що на 2026 рік більшість аналітиків прогнозують помірну девальвацію гривні – очікується, що національна валюта послабиться, проте долар не перетне психологічну позначку у 45 гривень.

За її словами, у 2025 році спостерігалося розширення коливань в обох напрямках – гривня як зміцнювалася, так і послаблювалася. І станом на зараз мало хто очікує стрімких змін курсу, тому на кінець року курс буде близьким до показника, яким він був на початку 2025-го.

"Але ми можемо помітити очевидну тенденцію до збільшення чистих інтервенцій НБУ, хоча вони компенсуються значною зовнішньою фінансовою підтримкою, завдяки якій Нацбанк накопичив досить значні обсяги резервів", - зауважила Погарська під час дискусії Центру економічної стратегії.

Експертка наголосила, що через обмежений експортний потенціал і значні потреби в імпорті аналітики змушені закладати в прогноз на 2026 рік помірну девальвацію.

"Хочу підкреслити слово "помірну": консенсус-прогноз передбачає, що в середньому курс зміниться не більше, ніж на 5%, і наразі ніхто не очікує, що на кінець 2026 року курс перетне психологічну позначку у 45 грн за долар. Але вагому роль тут відіграє саме ритмічність зовнішньої допомоги, особливо на початку 2026 року", - сказала Погарська.

На думку фахівчині, незважаючи на практично рекордні золотовалютні резерви і значний запас для інтервенцій, саме невизначеність щодо зовнішнього фінансування на початку 2026 року може спровокувати посилену волатильність, що задасть тон усьому року. Додатковим ризиком залишається інтенсивність бойових дій.

Що впливатиме на курс

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов у коментарі УНІАН висловив думку, що у 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43-45 грн. Таким чином, офіційний курс долара порівняно з 2025 роком може зрости в середньому на 2-7%.

При цьому, як зауважив експерт, будь-які курсові зміни будуть повільними та контрольованими, що позбавить учасників ринку шоку та не спричинить різке зростання попиту на готівковому ринку.

За прогнозом банкіра, у 2026 році на валютний ринок впливатиме низка стратегічних факторів.

По-перше, перебіг або припинення війни – базовий чинник, від якого залежатиме економічний розвиток країни.

По-друге, обсяг міжнародної фінансової допомоги. За бюджетною оцінкою, у наступному році Україна потребуватиме щонайменше 46,5 мільярда доларів, які будуть спрямовані передусім на покриття видатків бюджету.

"Дуже важливо, що ЄС ухвалив рішення про надання Україні безвідсоткової позики на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Від цих коштів залежатиме здатність України на швидке відновлення та фінансування нагальних потреб країни, адже війна висмоктує фінанси та послаблює економіку", – сказав Мамедов.

По-третє, на курс впливатиме монетарна політика та валютне регулювання Нацбанку – в умовах прогнозованого зниження інфляції у 2026 році у Нацбанку з’явиться можливість дещо знизити облікову ставку. Водночас на ринку діятиме режим "керованої гнучкості" з поступовим зниженням регуляторної ролі НБУ. На думку Мамедова, наступного року регулятор навряд чи відмовиться від своєї валютної стратегії, натомість його політика може стати більш гнучкою в питанні обсягів валютних інтервенцій.

"Ринок розраховує, що за сприятливих обставин, курсоутворення поступово залежатиме саме від ринкового балансу між покупцями та продавцями валюти. Водночас НБУ поволі послаблюватиме систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку. Однак такий сценарій стане можливим лише у випадку базової умови – припинення бойових дій", – пояснив банкір.

Прогнозуючи ситуацію на валютному ринку у січні-березні 2026 року, Сергій Мамедов вважає, що протягом першого кварталу передусім через необхідність бізнесу здійснювати податкові платежі, а також через сезонне зменшення попиту на валюту, офіційний курс долара може коливатися в межах 42,6-43 грн.

"Цілком можливо, що і наступного року валютний ринок буде досить збалансованим. За оптимістичного розвитку подій, як то, наприклад, припинення активних бойових дій, при сталій й всеосяжній фінансовій підтримці України з боку міжнародних партнерів та активному відновленню економіки, курсові показники не викликатимуть ажіотажу та занепокоєння. Наразі надважливими є не лише перспективи України, а й реальні механізми економічного зростання", – резюмував голова правління "Глобус Банку".

…Таким чином, у 2025 році гривня знову змогла втримала стабільність. Підтримка Нацбанку, зовнішня допомога та рекордні резерви створили основу для контрольованих коливань і лише незначного ослаблення, що дозволило уникнути панічних настроїв на валютному ринку.

Наступного року більшість аналітиків виходять із невтішних припущень про продовження бойових дій. При цьому Україні вдалося отримати від партнерів запевнення у продовженні підтримки на 90 мільярдів євро на два роки та "зелене світло" на роботу з Міжнародним валютним фондом.

У 2026 році гривня ймовірно зазнає лише помірного ослаблення – прогнозується зростання курсу долара до 44-45 грн. Ключовими факторами залишатимуться обсяг міжнародної допомоги, стан економіки та хід війни.