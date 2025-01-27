Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 27 січня, знизився на 10 копійок і становить 42,20 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, подорожчав на 15 копійок і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в понеділок складає 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 січня, зріс до 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,92 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 25 копійок.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 27 січня знизився на 3 копійки і в середньому становить 42,37 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, але він вважає, що долар буде в межах 42-42,4 гривні.

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