Продати долар можна в середньому за курсом 41,75 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 27 січня, знизився на 3 копійки і в середньому становить 42,37 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці впала до 42,15 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 42,15 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,12 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 27 січня, складає 99 042,34 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 159 866,30 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 27 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,92 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 25 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що курс валют в Україні в лютому може бути мінливим, але банкір переконаний, що долар буде в межах 42-42,4 гривні.

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