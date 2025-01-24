Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 27 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,93 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,92 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 25 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,89/41,92 грн/дол., євро – 43,88/43,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках 24 січня знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,40 грн за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,90 грн за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,63 грн за євро.

У валютних обмінниках середня вартість долара вранці впала до 42,23 грн/дол., а продати долар можна за 42,15 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,23 грн/євро, курс продажу - 44,01 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 24 січня знизився на 10 копійок і становить 42,30 грн за долар. Курс євро в банку також подешевшав на 10 копійок і складає 44,25 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 грн, євро – за курсом 43,25 грн за одиницю іноземної валюти.

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