Продати долар можна в середньому за курсом 41,73 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 30 січня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,30 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,73 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 44,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 42,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,04 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,10 грн/євро, курс продажу - 43,90 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 30 січня, складає 105 171 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 400 450 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору - від 41,65 до 42,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,70 до 42,35 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Українська гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют світу. Згідно з даними рейтингу The Economist за січень 2025 року, Біг Мак коштує в Україні 120 гривень, а в США 5,79 долара. Таким чином, передбачуваний обмінний курс становить 20,73 гривні за долар. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом, який зараз становить близько 42 гривень, говорить про те, що українська валюта недооцінена на 50,7%.

Вас також можуть зацікавити новини: