Ілон Маск звернувся до своїх підписників в Twitter і запропонував їм взяти участь в розробці Dogecoin.

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск пояснив, чому віддає перевагу криптовалюті Dogecoin.

Мільярдер відповів користувачеві Twitter, який поцікавився, чому бізнесмен ігнорує цифрові монети, які масштабуються і намагаються зменшити комісії за транзакції в мережі. Як приклад він навів Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot і IOTA.

"У Doge є меми і собаки, а у інших цього немає», - написав Маск.

Також бізнесмен звернувся до своїх підписників в Twitter і запропонував їм взяти участь в розробці Dogecoin. Бізнесмен запропонував направляти свої ідеї щодо поліпшення цифрової монети на відповідну гілку в GitHub або розділ на Reddit. Маск додав, що хтось запропонував йому змінити комісії за транзакції в залежності від фази Місяця. Він назвав це "крутою ідеєю".

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Dogecoin-криптовалюта, заснована на Litecoin. Названа на честь інтернет-мема Doge. Була представлена 8 грудня 2013 року. На відміну від інших криптовалют, Dogecoin має досить швидкий період початкового майнінгу.

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Автор: Денис Прядко