На тлі цього повідомлення від Маска, вартість криптовалюти відразу ж пішла вгору.

Компанія Ілона Маска Tesla почала приймати оплату в криптовалюті Dogecoin.

Про це глава компанії Ілон Маск написав у Twitter.

"Мерч можна купити за Dogecoin", - повідомив Маск.

Цікав, що на тлі цього повідомлення від Маска, вартість криптовалюти відразу ж пішла вгору.

Станом на 11:29 за Києвом криптовалюта коштувала $0,20.

Ілон Маск і біткоїн:

У травні 2021 року Маск оголосив, що Tesla більше не буде приймати розрахунки в біткоїнах через велику шкоду для екології. Рішення Маска стало одним з факторів, які дали старт падінню курсу криптовалюти.

Тоді ж в Tesla відзначили, що не мають наміру продавати біткоїни, якими володіє компанія.

Dogecoin:

Dogecoin - криптовалюта, заснована на Litecoin. Названа на честь відомого інтернет-мема Doge (рос. жовта собака). Дата появи - 8 грудня 2013 року. Особливістю є швидкий період початкового майнінгу.

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