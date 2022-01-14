Компанія Ілона Маска Tesla почала приймати оплату в криптовалюті Dogecoin.
Про це глава компанії Ілон Маск написав у Twitter.
"Мерч можна купити за Dogecoin", - повідомив Маск.
Цікав, що на тлі цього повідомлення від Маска, вартість криптовалюти відразу ж пішла вгору.
Станом на 11:29 за Києвом криптовалюта коштувала $0,20.
Ілон Маск і біткоїн:
У травні 2021 року Маск оголосив, що Tesla більше не буде приймати розрахунки в біткоїнах через велику шкоду для екології. Рішення Маска стало одним з факторів, які дали старт падінню курсу криптовалюти.
Тоді ж в Tesla відзначили, що не мають наміру продавати біткоїни, якими володіє компанія.
Dogecoin:
- Dogecoin - криптовалюта, заснована на Litecoin. Названа на честь відомого інтернет-мема Doge (рос. жовта собака). Дата появи - 8 грудня 2013 року. Особливістю є швидкий період початкового майнінгу.
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- Валюта названа на честь інтернет-мема Doge. Мем є фотографією собаки породи Сіба-іну на прізвисько Кабос.
- Все почалося з того, що Маск поділився фотографією ракети, яка летить на Місяць, і після додав твіт з одним словом: "Doge". Потім він поділився мемом з найвідомішим епізодом з мультфільму "Король Лев", і зробив ще кілька повідомлень.
- Капіталізація криптовалюти станом на 12 травня 2020 становила $64,7 млрд. Частіше використовувалася як чайові або як жартівливе пожертвування. З січня 2021 року курс почав активно зростати, на 2 лютого дорівнював $0,078, а до 8 травня вже $0,71.
- 8 лютого 2021 року Dogecoin досяг рекордної позначки після того, як Ілон Маск, репер Снуп Догг і басист Kiss Джин Сіммонс написали про це в Twitter.