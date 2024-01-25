Канцлер нагадав, що до повномасштабного вторгнення вже існував спеціальний переговорний майданчик для владнання конфлікту України та Росії, але це не зупинило агресора.

Війна в Україні почалася і триває виключно через бажання Володимира Путіна повністю знищити українську державу, а зовсім не через відсутність діалогу між Києвом і Москвою. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції в Берліні.

Він нагадав про "імперські та історично сліпі" заяви Путіна і російського керівництва в цілому. Також Шольц зазначив, що саме Росія вирішила перейти від діалогу до повномасштабної війни.

"Напередодні 24 лютого 2022 року дискусій не бракувало. Лише в Мінському та Нормандському форматах відбулося понад 200 зустрічей. Результат ми всі знаємо: брутальний і незаконний напад Росії на всю Україну", – зауважив канцлер.

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Шольц також висловив переконання, що жодна країна світу не прагне миру так, як Україна. І саме Путін, на думку канцлера, може зупинити війну в будь-який момент, просто вивівши війська з України.

"Але якщо українці перестануть захищатися, це буде кінець України. Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки буде потрібно", – заявив Шольц.

Переговори України і Росії: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня представник Китаю в ООН заявив, що Росія і Україна повинні "активізувати свою взаємодію", щоб мирні переговори поновилися найближчим часом. Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог" і "глибоко стурбований" ситуацією в Україні.

Однак в Офісі президента України неодноразово казали, що Україна може почати переговори з Російською Федерацією, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки. Результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції.

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