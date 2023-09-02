Вриваємося у вересень з новими цінами. Скільки сьогодні коштують найпопулярніші харчі

УНІАН проаналізував ціни на основні продукти харчування в супермаркетах Києва.

Основною тенденцією серпня стало сповільнення росту цін на молочні продукти, які ще минулого місяця активно дорожчали, натомість вартість деяких бакалійних товарів пішла вгору.

УНІАН пройшовся українськими супермаркетами та проаналізував як змінилися ціни на основні продукти харчування за серпень.

Молочка стала доступнішою

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Після злетів, які прослідковувались місяць тому, ціни на молочні продукти наразі стабілізувались або ж взагалі знизились.

Сметана

В супермаркеті "Фора" сметана "Простоквашино" об'ємом 325 грамів і жирністю 20% в ціні не змінилась. Як і на початку серпня, вона коштує 50,49 грн. Вартість сметани "Галичина" 20% в стакані 300 грамів за місяць знизилась на 2 гривні – до 45,99 грн.

В АТБ ціни на сметану "Простоквашино" та "Президент" знизилась та повернулась до своїх червневих показників – 44,60 та 45,90 грн відповідно.

В мережі "Сільпо" ціна на сметану "Президент" протягом серпня не змінилась і склала 47,99 грн.

Кефір

Кефір "Ферма" 2,5% в пляшці об’ємом 840 грамів в "Форі" місяць тому коштував 44,49 гривень, тепер на нього зробили знижку, і акційна ціна складає 36,90 грн. Водночас, кефір "Простоквашино" 2,5% об'ємом 870 грамів, який нині називається "Простонаше", за серпень здешевшав на 30 копійок - до 48,69 гривень.

Вартість кефіру "Ферма" за серпень в магазині АТБ лишилась незмінною – 40,50 гривень.

У "Сільпо" на кефір "Ферма" виставили акційну ціну – 32,99 грн за пляшку. Ще на початку серпня вона була на гривню меншою. Акційна пропозиція діє й на кефір "Простонаше" – його ціна складає 39,09 грн, що значно менше за його звичайну вартість місяць тому (48,19 грн).

Молоко

У "Форі" молоко "Яготинське" 2,6% та об’ємом 870 грамів, як і на початку серпня, продається за 40,39 грн. Натомість на молоко "Ферма" (2,5% жирності, об’ємом 840 грамів) наразі виставили акційну ціну 33,90 грн, хоча в перші дні серпня його вартість була приблизно на 6 гривень більшою.

Ціна молока "Галичина" 2,5% в "Сільпо" наприкінці серпня лишилася на рівні 38,49 грн за пляшку 870 г. А "Простонаше" продають за зниженою вартістю - 36,56 грн (місяць тому воно коштувало 44,19 грн).

Мережа АТБ продовжує продавати молоко "Яготинське" (2,6% і об’єм 870 г) за 40,30 гривень.

Вершкове масло

В магазині "Фора" ще на початку серпня масло "Молокія" (73%, 180 грамів) продавалось за ціною 66,99 грн. Натомість, тепер на нього діє акція – 52,90 грн за пачку.

У мережі "Сільпо" ціна масла лишається незмінною. "Яготинське" 69,2% вагою 200 грн і надалі коштує 80,28 грн, "Галичина" (82,5%, 180 г) – 80,99 гривень.

А в АТБ масло "Ферма" (63%, 180 г) здорожчало на понад гривню - до 62,90. Проте, "Яготинське" (82,5% вагою 180 г) знизилось в ціні з 79,90 до 78,60 грн за пачку.

Ціни на гречку та макарони пішли вгору

Гречка тримала стабільну ціну з травня. Втім, на кінець серпня ця тенденція переломилася. На сьогодні кілограм гречаної крупи "Ситий двір" в супермаркеті "Фора" здорожчав аж на 7,5 гривень, до 68,99 грн.

Кілограм макаронів "КМФ Ріжки кручені Екстра" доволі довго продавались за акційною ціною 27,99 грн, проте зараз звичайна вартість складає вже 35,99 грн.

Натомість, у "Сільпо" гречка "Ситий двір" знов продається по зниженій ціні 49,99 грн/кг, тоді як стандартна вартість місяць тому становила 69,99 грн. Проте кілограм гречки "Повна чаша" зріс у ціні з 38,69 до 39,79 грн.

Макарони метелики марки "Чумак" (упаковка 400 грамів), які місяць тому можна було придбати по акції за 37,99 грн, тепер продаються за 46,99 грн.

Тим часом, у магазині АТБ кілограм гречки "Розумний вибір" на початку серпня продавася за ціною 37,80 грн, а тепер здорожчав на понад 2 гривні – до 39,90.

Макарони "Рігатоні La Pasta" (400 грамів в упаковці) за місяць здешевшали на 60 копійок, тож тепер коштують 36,70 грн. Доступнішими стали і макарони спіралі "Своя лінія". Ще місяць тому вони продавались за ціною 30,90 грн, наразі – 28,60 гривень.

Цінова стабільність борошна

Кілограм пшеничного борошна "Вінницький млинар" у "Форі" коштує 20,59 грн, як і на початку серпня.

Ціна двокілограмової упаковки борошна EuroMill в магазині "Сільпо" радує покупців, бо вона знизилась з 41,39 до 39,99 гривень.

А упаковка "Хуторка" 1,8 кг продовжує продаватись в АТБ по 35,60 гривень.

Дешевша сіль та цінові гойдалки цукру

У "Форі" кілограмова упаковка солі "Хуторок" за місяць подешевшала на 70 копійок і зараз коштує 21,99 грн.

В мережі "Сільпо" кілограм цукру "Повна чаша" продається за тою ж ціною, що і на початку серпня - 34,99 гривень. А морська сіль дрібного помелу SoSalt (кілограм в упаковці) має акційну ціну 23,99 грн, яка нижча за попередню на 1,5 грн.

Водночас, цукор "Розумний вибір" (1 кілограм) у мережі АТБ за місяць значно підскочив в ціні – з 24,40 до 34,40, тобто аж на 10 гривень! Натомість, кілограм кухонної кам’яної меленої солі подешевшав на 2 гривні – до 15,90 грн.

Олія подекуди набирає оберти

Після спаду цін минулого місяця, у мережі "Сільпо" ціни на олію "Чумак" (0,9 літрів) суттєво підскочили – з 60,49 до 78,99 гривень за пляшку. Дорожчою стала також олія "Стожар" – 72,99 замість серпневої ціни у 53,99 грн.

Пляшка олії "Щедрий дар" у "Форі" демонструє стабільність та досі продається за 65,99 грн.

В АТБ олія "Стожар" також зберігає стабільну ціну (66,90 гривень). А марку "Чумак" можна знайти на полицях магазинів за акційною вартістю 57,60 замість 72,01 грн.

Нестабільні яйця

Якщо на початку серпня АТБ розпродавав яйця "Квочка" за акційною ціною 41,40 грн за десяток, то тепер їхня стандартна вартість складає 50,90 гривень.

У "Сільпо" аналогічна марка яєць дещо здешевшала (на 60 копійок) – до 45,39 гривень. У "Форі" вони продаються по 46,99 грн, тоді як місяць тому були на гривню дешевшими.

Цінові прогнози

Загалом, як запевняє член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, ціни на основні харчі найближчим часом не демонструватимуть значних коливань. Хоча, у той же час, на думку експерта, вартість продуктів буде залежати від того, чи споживатиме нашу агропродукцію Євросоюз.

"Треба розуміти, що все дуже залежить не тільки від ринкової ситуації, а й від того, чи буде сприймати нашу аграрну продукцію Євросоюз. 15 вересня закінчується термін обмеження на постачання української продукції в деякі країни Євросоюзу, і тоді ми побачимо що буде далі", – сказав експерт в коментарі УНІАН.

Тому не варто змітати з полиць магазинів продуктів більше, ніж вам потрібно, – щонайменше місяць вони лишатимуться відносно доступними.

Альона Кириченко