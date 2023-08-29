Основною проблемою для бізнесу у зв'язку з девальвацією рубля більше 67% респондентів назвали зростання закупівельної вартості товарів та сировини.

Стрімке падіння російського рубля торкнулося переважної більшості компаній, що працюють на території РФ.

Як повідомляє Forbes, з посиланням на результати опитування сервісу "Актіон Управління" серед генеральних директорів, керуючих менеджерів та засновників російського бізнесу, падіння рубля відчули на собі 81,1% російських компаній. 44% компаній, що працюють на території країни-агресора, відчули серйозний збиток для бізнесу.

Майже половина учасників опитування планують підняти ціни на 5-10%, третина – на 20-30%, 17,4% – в межах 5%, близько 5% — більш ніж на 30%. Вживають заходів, щоб компенсувати збиток, понад 70% учасників опитування. Зокрема, 42,5% скорочують витрати, а 44,6% — підвищили ціни.

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Основною проблемою для бізнесу у зв'язку з девальвацією рубля понад 67% респондентів назвали зростання закупівельної вартості товарів і сировини. Зниження купівельної спроможності відзначили 47,6% опитаних, а близько 40% заявили про істотне падіння рентабельності бізнесу. На зростання вартості логістики поскаржилися 34,7%.

Обвал російського рубля

7 квітня 2023 року російський рубль пробив річний мінімум.

За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%. Станом на 9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу.

Станом на 29 червня 2023 року невдалий заколот Пригожина обрушив російський рубль до історичного мінімуму. Курс долара піднявся до позначки 87,47 рубля - найвищого значення з кінця березня 2022 року.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку. Рубль після рішення ЦБ остаточно перейшов до зниження. Експерти вважають, що все погане, що могло статися з економікою РФ, сталося в один день.

Оскаженілий через обвал рубля Путін скликав екстрену нараду. Повідомлялося, що президент РФ зажадав від експортерів конвертувати частину своєї валютної виручки.

У ЗМІ відразу ж з'явилася інформація про те, що через обвал рубля Путіну доведеться обирати між війною та порятунком своєї економіки.

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