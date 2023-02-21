Engie вимагає виплати штрафів за договором та компенсації збитків, що виникли внаcлідок невиконання "Газпромом" домовленостей.

Французька енергетична компанія Engie ініціювала арбітражний розгляд щодо ТОВ "Газпром експорт", домагаючись, зокрема, визнання невиконання зобов'язань з постачання газу за довгостроковими договорами.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", розгляд було ініційовано на початку четвертого кварталу 2022 року.

Engie вимагає виплати штрафів за договором і компенсації збитків, що виникли в результаті невиконання "Газпром" домовленостей.

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"Ця арбітражна процедура пов'язана зі значною недопоставкою "Газпром експортом" компанії Engie станом на середину червня 2022 р., за чим послідувало одностороннє рішення "Газпром експорту" наприкінці літа 2022 р. Про скорочення поставок компанії Engie через розбіжності сторін", - йдеться в документі.

"Газпром" та Engie

Engie - французька енергетична промислова група. У 2015 році була третьою за величиною глобальною групою в енергетичному секторі, за винятком нафти. Її головний акціонер - держава Франція, що володіє 23,64% капіталу і 33,84% прав голосу.

"Газпром" з 1 вересня 2022 року призупинив прокачування газу на адресу Engie у зв'язку з несплатою липневих поставок у повному обсязі.

"Відповідно до Указу президента РФ від 31.03.2022 р.172 "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу" (оплата газу в російських рублях – ред.) забороняється подальша поставка природного газу іноземному покупцеві, якщо в контрактний термін оплати платіж не був проведений покупцем в повному обсязі", - йшлося в заяві "Газпрому".

Суди проти "Газпрому"

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через відсутність поставок газу.

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт" у Міжнародному арбітражному трибуналі у Стокгольмі та вимагає відшкодування збитків через недопостачання газу з червня 2022 року.

9 лютого 2023 року найбільша компанія Європи подала в суд на "Газпром". Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому". Компанія вимагала компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

Станом на 4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

21 лютого 2023 року "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

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