"Газпрому" знадобиться близько 5 тисяч одиниць спецтехніки.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, "Газпром" буде змушений перейти на спецтехніку російського виробництва.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", Мінпромторг країни-агресора і ПАТ "Газпром" уклали угоду про взаємодію з метою розвитку виробництва "вітчизняної конкурентної будівельно-дорожньої техніки".

"У найближчі 6 років нам буде потрібно 4,5 тисячі одиниць спецтехніки. Це екскаватори, бульдозери та інші машини. Нам важливо, щоб вони були російськими", - заявив заступник голови правління ПАТ "Газпром" Віталій Маркелов.

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Війна в Україні та падіння російської економіки

Через два тижні після російського вторгнення в Україну, вже 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом. До цього востаннє Росія терпіла дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів у 1918 році.

Станом на 31 серпня 2022 року 80% росіян визнали, що війна проти України позбавила їх заощаджень.

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння. Російські акції були виключені зі світових індексів, а біржові фонди, що відстежують акції країни, були або заморожені, або закриті.

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт".

9 лютого 2023 року чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому". Компанія вимагала компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

21 лютого 2023 року енергетичний гігант Франції подав до суду на "Газпром".

2 березня 2023 року стало відомо про те, що топ-менеджери "дочки" "Газпромбанку" постануть перед судом Швейцарії.

Станом на 9 березня 2023 року зарплату не отримували 18,9 тисячі росіян. За місяць борги по зарплатах в РФ зросли в 15 разів.

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