Відповідний законопроект вже готують.

Верховна Рада України готує законопроект про конфіскацію всього російського майна на території держави.

Про це сьогодні заявив голова ВР Руслан Стефанчук.

Крім того, парламент ініціює процедуру позбавлення Росії місця постійного члена Ради Безпеки ООН і виключення її з ООН та усіх спеціальних установ. Таку заяву погодили сьогодні всі керівники парламентських фракцій та груп на Погоджувальній раді.

Йшлося й про те, щоб розгорнути негайно операцію ООН з підтримання миру на території України за рішенням Радбезу ООН.

Стефанчук додав, що парламент України, попри війну, працює 24/7 і готовий ухвалювати всі необхідні у цей час рішення.