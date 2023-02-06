Законопроекти розроблялися разом з волонтерськими організаціями.

Верховна Рада звільнила від сплати мита та податку на додану вартість ввезення дронів, тепловізорів та рацій в країну.

"Рада схвалила наші законопроекти №8360/8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та, за зверненням волонтерських організацій, додали рації. Одразу в цілому. За 331 та 326 голосів. Також можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів", - повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За словами депутата, законопроекти розроблялися разом з волонтерськими організаціями.

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Скасування мита і ПДВ на генератори

1 грудня ВРУ прийняла законопроекти щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України №8196 та №8197 у першому читанні. Вже 13 грудня ці закони було ухвалено в другому читанні.

Відтак Верховна Рада скасувала законодавче положення про сплату ПДВ та мита при ввезенні генераторів, систем Starlink, іншого обладнання для виробництва електрогенераторних установок. Норма буде чинною до травня 2023 року.

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