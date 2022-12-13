Також депутати підтримали положення про надання можливості зберігати до 2 тис. літрів пального без ліцензій.

Верховна Рада скасувала законодавче положення про сплату ПДВ та мит при ввезенні генераторів і деякого обладнання, необхідного для виробництва електрогенераторних установок.

Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за відповідні законопроекти №8196 та №8197 проголосували 331 та 332 народних депутатів відповідно.

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За даними депутата, на законодавчому рівні впроваджується норма про те, що ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink, звільняються від сплати мит та ПДВ. У тому числі фізичними особами. Норма буде діяти до травня 2023 року.

Нові правила розповсюджуються і для поштових та експрес-відправлень.

За його словами, також депутати підтримали положення про надання можливості зберігати пальне без ліцензії.

"За наполяганням уряду до 2000 літрів, а все, що більше, треба буде повідомити по декларативному принципу податкову", - зазначив Железняк.

Крім того, парламент звільнив технічну допомогу від міжнародної організації Energy Community від ПДВ та мита під час ввезення обладнання для відновлення енергопостачання.

Скасування мит і ПДВ на генератори

1 грудня депутати ухвалили законопроекти №8196 та №8197 у першому читанні.

Відповідно до законопроекту №8196 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, звільняються від оподаткування ПДВ товари, що надаються безоплатно, як допомога від донорів, та ввозяться на територію України енергетичними підприємствами.

Крім того, проектом закону пропонується запровадити фіскальні стимули для виробництва власних електрогенераторних установок в Україні. Тож передбачається звільнити від ПДВ товари, що ввозяться компаніями, які виробляють електрогенераторні установки. До таких товарів пропонується віднести двигуни та генератори, статичні електричні перетворювачі, котушки індуктивності та дроселі як ключові невід’ємні компоненти електрогенераторних установок.

Відповідно до законопроекту №8197, ті ж самі категорії товарів звільняються від оподаткування ввізним митом.