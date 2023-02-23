Постанова зараз знаходиться в уряді на розгляді.

Кабінет міністрів України поки не схвалив постанову про індексацію пенсій у 2023 році, це рішення очікується найближчими днями.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ще остаточне рішення не затверджено. Постанова Кабінету міністрів зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення Кабінету міністрів ще не ухвалено. Тому про це, як про доконаний факт, можна буде говорити протягом найближчих днів", - сказала вона.

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Марчак не виключила, що остаточна редакція постанови уряду про індексацію пенсій буде відрізнятися від проекту, підготовленого Мінсоцполітики.

Водночас, за її словами, до індексації вже готуються і готують нарахування для виплат з 1 березня.

Пенсії під час війни

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України внаслідок індексації пенсій, проведеної 1 березня 2022 року, підвищені виплати отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

Планової індексації пенсій у квітні не було, але пенсії перерахували працюючим пенсіонерам. Таких в Україні приблизно 2,5 мільйона.

Пенсію підвищили особам, які мали не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбувся автоматично. Розмір надбавки залежав від одержуваної зарплати і кількості відпрацьованого стажу.

Самі надбавки були виплачені лише в липні, коли дані про стаж отримав Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зросли влітку, але перерахунок відбувся у квітні.

З 1 жовтня 2022 року провели перерахунок мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців на тлі збільшення мінімальної зарплати з 6,5 до 6,7 тисячі гривень.

Також з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій якщо Євросоюз припинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%.

11 лютого 2023 року в Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні будуть індексовані пенсії.

17 лютого 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в березні цього року пенсії українців будуть проіндексовані і збільшаться на 20%. Також Шмигаль заявив про те, що в 2023 році літні українці продовжать отримувати все доплати до пенсій за віком.

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