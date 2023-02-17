Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців.

У березні цього року пенсії українців будуть проіндексовані і збільшаться на 20%.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, зазначивши при цьому, що за дорученням президента України Володимира Зеленського індексацію пенсій буде проведено, попри те, що за законом про державний бюджет на 2023 рік перегляд цих виплат не є обов'язковим.

"У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть всі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - зазначив він.

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"Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців", - підкреслив Шмигаль.

Індексація під час війни

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня 2022 року, підвищені виплати отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

Після індексації середня пенсія в Україні становила 4 400 грн, а для військових, яким березні вперше проіндексували пенсійні виплати - 8 500 гривень.

Планової індексації пенсій у квітні не було, але пенсії перерахували працюючим пенсіонерам. Таких в Україні приблизно 2,5 мільйона.

Пенсію підвищили особам, які мали не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбувся автоматично. Розмір надбавки залежав від одержуваної зарплати і кількості відпрацьованого стажу.

Самі надбавки були виплачені лише в липні, коли дані про стаж отримав Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зросли влітку, але перерахунок відбувся у квітні.

З 1 жовтня 2022 року провели перерахунок мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців на тлі збільшення мінімальної зарплати з 6,5 до 6,7 тисячі гривень.

Також з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій якщо Євросоюз припинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%.

11 лютого 2023 року в Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні будуть індексовані пенсії.

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