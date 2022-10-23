Він уточнив, що допомога від ЄС Україні потрібна вже зараз.

Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро

Таку заяву в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка, підкреслив глава уряду, загрожує жахливими наслідками.

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"Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів в значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки", - зазначив прем'єр.

За його словами, на сьогодні втрати від війни з Росією зросли вже до понад 700 мільярдів доларів. Разом з тим, ці втрати можна покрити за рахунок заблокованих російських активів.

"Ми повинні розробити механізм конфіскації російських активів, а потім інвестувати виручені кошти у відновлення України. Такий механізм спочатку буде націлений на Росію, але пізніше може стати наріжним каменем майбутньої глобальної системи безпеки. У майбутньому кожен диктатор повинен знати, що він несе відповідальність за агресію своїми грошима", - уточнив Шмигаль.

Репарації для України

Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року не будуть виконуватися. Вона додала, що конфіскованих російських коштів не вистачить для відновлення України.

9 вересня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збиток, який був нанесений в результаті російського вторгнення.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту на засіданні ООН у жовтні підтримати резолюцію про зобов'язання Росії з виплат репарацій за війну в Україні.

18 жовтня 2022 року в Мін'юсті розповіли, коли може з'явитися міжнародний механізм стягнення репарацій з РФ.

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