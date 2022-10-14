5 жовтня 2022 європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Шрі-Ланки відмовилася запускати російську платіжну систему "Мир" на території країни через загрозу санкцій з боку США.

Про це повідомляє News First.

Як пише видання, в Центробанку заявили, що на даному етапі Шрі-Ланка "не в змозі" позитивно розглянути запит на використання карт "Мир" в банківській системі. Однією з основних причин, по якій країна відмовилася від цієї ідеї, називається санкційний тиск з боку Сполучених Штатів.

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Війна в Україні та ситуація з російськими картами:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи "Мир" підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на Країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası та Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир". Вони під'єдналися до російської платіжної системи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму і Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

Російські карти " Мир " ще приймають банки в Південній Кореї, Узбекистані, Білорусі, Киргизстані, Таджикистані, а також невизнаних Південної Осетії та Абхазії.

Фахівці попередили росіян, що закордонні банки відмовляються від співпраці з російською системою через санкції США. Росіян також закликали брати з собою в подорожі готівку.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи"Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир".

5 жовтня Туреччина запропонувала РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

Також 5 жовтня 2022 року європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

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