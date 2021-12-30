У пошуку клієнтів та нових можливостей: українські банки у 2021 році

У 2021 році банки отримали поштовх для розвитку після основного удару коронакризи та активно шукали нові можливості для залучення клієнтів. Результатом став рекордний для банківської системи прибуток. УНІАН дізнавався, які основні банківські тенденції склалися у році, що минає, та чого очікувати у 2022 році.

Рік, що минає, став періодом поступового відновлення після нищівного удару, завданого пандемією у 2020 році. Багато сфер економіки отримали втрати і цього року оговтувалися після коронакризи, пристосовуючись до менш суворих обмежень.

Для банківської системи цей рік став дуже успішним. Рекордний прибуток, зростання кредитування, нові клієнти та послуги – так можна описати рік, що минає, для українських банків.

Про рекордний прибуток українських банків останнім часом говорили багато: за 11 місяців цього року він склав 65,7 млрд грн, що у півтора рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Як зазначили в Нацбанку, такого прибутку національна банківська система ще ніколи не отримувала.

Українські банки стали видавати більше кредитів. За даними НБУ, гривневий корпоративний кредитний портфель банків зростає на понад 40 відсотків у річному вимірі, найшвидше – у сегменті кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу. Значний попит бізнесу на кредити зумовлений зростанням обсягів виробництва, загальним зниженням процентних ставок, частково – державними програмами підтримки, як-то "5-7-9". Станом на кінець грудня банки видали за цією програмою кредитів майже на 80 млрд грн.

Українці також стали брати більше коштів у кредит. Споживчі кредити відновили докризові темпи зростання – понад 30 відсотків у річному вимірі – завдяки попиту з боку населення та привабливості сегмента для банків через високу дохідність.

Депозити та іпотека

Що стосується депозитів, то їхній обсяг збільшився за рік лише на 6 відсотків, при цьому депозити у гривні показали зростання у 11 відсотків, а ось валютні депозити через мізерні ставки скоротилися на 3 відсотки.

Також цього року Національний банк на хвилі зростання інфляції почав підвищувати облікову ставку, яка зросла протягом року з 6 до 9 відсотків, і у відповідь банки поступово припинили знижувати ставки за гривневими депозитами фізичних осіб. При цьому, за даними НБУ, лише третина банків з найбільших двадцяти за активами підвищила ставки вслід за обліковою.

За словами першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, конкуренція між банками за строкові вклади посилюється, а тому зростатимуть ставки за довшими депозитами.

"Все більші виклики стоятимуть перед банками, які хочуть нарощувати портфелі іпотеки, автокредитів та інвестиційних проектів бізнесу. Їм потрібно залучати довші коштів від громадян. Для цього потрібно підвищувати депозитні ставки. Власне, вони вже почали зростати. І банки готові це робити надалі", - зазначила вона.

Не можна обійти увагою питання іпотечного кредитування, яке досить бурхливо розвивалося цього року. Немалу роль тут зіграла програма "Доступна іпотека під 7 відсотків", яка була введена навесні цього року.

Станом на грудень банки видали більше 1200 іпотечних кредитів на суму понад 1,1 млрд грн за даною програмою. Та при цьому, обсяги кредитів за нею значно менші, порівняно зі звичайними програмами банків - за 9 місяців 2021 року було використано лише 20 відсотків річного бюджету програми.

Коронакриза як стимул

Як розповіла УНІАН голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, основний удар коронакризи не лише не нашкодив банківській системі, а й певною мірою став стимулом для її розвитку.

"Банки зрозуміли, що треба ставати ще більше технологічними, ще більше мобільними та зручними. Банківській системі вдалося швидко адаптуватися, змінити підходи до обслуговування клієнтів, а також розширити асортимент послуг, які банки надають в онлайн-режимі. Приміром, низка банків навіть оголосила про наміри запуску торгівлі цінними паперами для широкого кола клієнтів через мобільний банкінг", - сказала вона.

Коробкова підкреслила, що фінансовий сектор упродовж усього року залишався стійким і непохитним, та відзначила зростання прибутку банків у півтора рази. Це означає, що на тлі кількох коронакризових хвиль банківській галузі не лише вдалося залишитися прибутковою, але й зрости.

"Ще одна хороша новина – проблемні кредити демонструють чіткий тренд на скорочення. Зокрема, за 10 місяців проблемні кредити скорочено на 58 млрд грн, а частка проблемних кредитів у кредитному портфелі банків скоротилася із 41 до менше ніж 33 відсотків. Завдяки інтенсивному прискоренню кредитування почав зростати валовий кредитний портфель. Станом на сьогодні чистий кредитний портфель у національній валюті зростає темпами приблизно 40 відсотків у річному вимірі", - розповіла голова Ради НАБУ.

Яскравою подією для банків у 2021 році вона назвала прийняття парламентом закону "Про платіжні послуги", результати якого можна буде оцінити впродовж найближчих років. Приміром, із 2025 року в Україні запрацює Open Banking, що стимулюватиме формування конкурентного середовища та призведе до збільшення кількості послуг, надаваних банками, і до появи нових переваг для клієнтів фінустанов.

"Уявіть, клієнт має одну картку і з її допомогою легко користується послугами різних банків і фінкомпаній. Зручно, економія часу, а з урахуванням спеціальних пропозицій, які, я переконана, з’являться, ще й можлива економія грошей", - підкреслила Коробкова.

За її словами, важливим позитивним сигналом для ринку стало відновлення програми МВФ, адже цей крок сприяє збереженню фінансової стабільності та є стимулом для продовження структурних реформ.

Очікування від 2022 року

Що стосується очікувань від наступного року, то Олена Коробкова зазначає, що за банківським консенсус-прогнозом у 2022 році зростання національної економіки триватиме.

Так, реальний ВВП України збільшиться на 3,8 відсотка у 2022 році. Водночас інфляція залишатиметься доволі високою, що означатиме підвищені ставки за банківськими операціями. Згідно з банківським консенсус-прогнозом, середній рівень інфляції по року становитиме 7,6 відсотка.

"У 2022 році перед банківською системою стоїть потужний виклик – впровадження нових вимог щодо капіталу у форматі врахування операційного та ринкового ризику під час розрахунку адекватності капіталу. Також із 1 січня підвищується до 150 відсотків коефіцієнт врахування ризику за споживчими кредитами. Остання серія стрес-тестів показала високий запас міцності банківської системи, що дасть змогу виконувати посилені показники адекватності капіталу, отже – забезпечити дедалі вищу міцність банківської системи. Також банки готуються до впровадження нової структури капіталу, що ще більше посилить ударостійкість банківської системи і наблизить Україну до передових світових практик", - розповіла голова Ради НАБУ.

Крім цього, за її словами, очікується розвиток банкінгу в напрямку подальшої діджиталізації. Приміром, сьогодні банки активно займаються стартапами, відстежують і вирішують, у що їм інвестувати, а згодом роблять ці стартапи окремими проєктами та продуктами на балансах банків.

"Серед викликів є ще один, я вже назвала б його майже "класичним" викликом – це захист прав кредиторів. Наша держава інколи поводиться так, ніби не розуміє, що незахищені кредитори – це відсутність ресурсів для покупок, розвитку будівництва, бізнесу й економіки. Будемо надалі доносити цей меседж", - підкреслила Коробкова.

УНІАН також поспілкувався з представниками українських банків та дізнався, як пройшов для них рік, що минає, та чого вони очікують в майбутньому.

Член правління банку "Південний", директор департаменту корпоративного бізнесу Олександр Матюшенко

Результати банку загалом виявилися кращими, ніж очікувалося. Ми бачимо зростання попиту на цілу низку банківських послуг: кредитування, документарні операції, триває приплив депозитів. Значний попит бізнесу на кредити сприяв суттєвому нарощенню нашого портфеля.

Попри посилення монетарної політики Національним банком України, фінансові умови залишаються сприятливими для бізнесу. Хоча ставки й почали зростати, але від рекордно низьких для України рівнів. Якщо ж оцінювати реальну ставку для бізнесу (за виключенням очікуваної інфляції), то вартість кредитів досі виглядає дуже привабливою.

Коронакриза навіть прискорила деякі позитивні тенденції: зниження вартості ресурсів, цифровізацію, розвиток логістики, медицини та загалом розвиток онлайн-каналів для бізнесу у продажах і супроводі клієнтів. НБУ рішучіше знижував ставку, що разом зі сприятливими умовами ліквідності забезпечило історично найнижчий рівень вартості ресурсів у економіці.

Також змінилися фінансові звички населення, а фірми запровадили нові бізнес-моделі. Домогосподарства дедалі частіше здійснюють безготівкові розрахунки, а державні програми посилили попит на іпотечні кредити

Здебільшого наступний рік буде роком балансування між стримуванням інфляції та підтримкою економічного зростання – як у світі, так і в Україні. Фінансові умови на зовнішніх ринках погіршаться, а НБУ ще, ймовірно, підвищуватиме ключову ставку в першому кварталі 2022 року. Залишаються суттєвими ризики нових мутацій коронавірусу, але більшість країн уже стали на шлях зростання.

Загалом ми позитивно оцінюємо перспективи банківського сектора. Відновлення економіки підтримуватиме кредитний попит, зокрема на інвестиційні цілі бізнесу та іпотечні кредити для населення. Очікуємо помірне зростання вартості ресурсів при певному пом’якшенні стандартів кредитування. Розвиток безготівкових платежів підтримуватиме послуги банків з еквайрингу.

Голова правління "ОТП Банку" Володимир Мудрий

2021 рік для ОТП Банку був дуже вдалим: наш кредитний портфель корпоративним клієнтам збільшився майже на 40 відсотків, суттєво зріс портфель кеш-кредитів, було реалізовано багато цікавих проектів.

Тож основними трендами на ринку у минулому році було помітне пожвавлення кредитування, особливо малого та середнього бізнесу, та безпрецедентна співпраця держави та банківського сектору, у т.ч. за програмою із стимулювання кредитування підприємств та фізичних осіб — "5-7-9" та "Доступна іпотека під 7 відсотків".

Основні зміни, з моєї точки зору, полягають у тому, що банки стали більш підготовленими до потенційних карантинних обмежень та локдаунів, навчилися працювати у відповідних умовах, налагодили режими дистанційної роботи, запровадили велику кількість онлайн сервісів, які раніше були недоступними, але сьогодні є абсолютно необхідними та дуже затребуваними, особливо, у разі падіння клієнтських потоків у відділеннях.

Суттєвим фактором, що впливатиме на розвиток економіки у наступному році, буде глобальна інфляція. Усі вже розуміють, що вона носить довгостроковий характер, що впливатиме на рівень відсоткових ставок за кредитними ресурсами.

Іншою рисою 2022 року буде, вочевидь, прискорення діджиталізації банківського сектору. З одного боку, можна очікувати збільшення кількості необанків, що у короткостроковій перспективі можуть посилити конкуренцію у певних роздрібних сегментах. З іншого, банки намагатимуться нарощувати клієнтську базу та одночасно утримувати видатки на це на прийнятому рівні. А й те, й інше можливо сьогодні лише за умови інвестицій в ІТ — клієнти потребують миттєвого доступу до основних банківських продуктів та послуг і очікують цього при виборі банку, а банк оптимізує витрати, необхідні для розширення мережі продажів.

CEO "Альфа-Банк Україна" Рафал Ющак

Рік 2020 був незрозумілим, ніхто не міг нічого спрогнозувати. Цей – став роком швидкої реакції на минулий. Тому для нас було важливим зберегти позиції банку та не зупиняти важливі для нас проекти. Тож та стратегія, яку ми ухвалили на початку року, фундаментально не змінилася. Попри те, що кризова ситуація дуже лімітувала обсяг бізнесу, ми ефективно впроваджували стратегічні проекти та швидко реагували на зміни сфери, яка переживала відновлення економіки та швидкі темпи зростання. Цього року ми посилено розвивали мобільні технології. Так, цифровий банк Sense SuperApp менш ніж за рік набрав перший мільйон користувачів і продовжує зростати в кількості клієнтів та нових продуктів всередині програми.

Наша стратегія – це розвиток універсального банку з найкращими мобільними послугами. Команда продовжить фокусуватися на створенні абсолютно нових для ринку пропозицій та розвитку екосистеми навколо Sense. Разом ми створюємо новий клієнтський досвід, який подобається нам самим, і не бачимо горизонту на своєму шляху.

Голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов

2021 рік багато в чому визначив напрям реформ "Ощадбанку" на майбутнє. Кабінет Міністрів ухвалив стратегію розвитку Ощаду на 2021-2024 роки, що встановлює конкретні показники ефективності, яких потрібно досягти. Головна з цих цілей – мажоритарна чи часткова приватизація, що має відбутись до кінця 2025 року. Ми підписали мандатний лист із потенційним акціонером "Ощадбанку" – Європейським банком реконструкції та розвитку. Це є фактичним стартом приватизаційного процесу.

Найперше над чим ми працюємо – комерціалізація та підвищення ефективності банку. Під першим терміном ми розуміємо націленість на надання послуг насамперед комерційним установам. Для досягнення потрібної ефективності ми аналізуємо нашу структуру та процеси, щоб позбавитись зайвих витрат та уникнути дублювання функцій. В обидвох цих напрямах "Ощадбанк" у 2021 році досяг хороших результатів, про що свідчить насамперед обсяг операційного прибутку – за 11 місяців року він становить 5,6 млрд грн.

Позитивні результати спричинили в тому числі зміни в "Ощадбанку" у зв’язку з коронакризовими викликами. Ми вчасно вжили протиепідемічних заходів для клієнтів та персоналу, а також провели реструктуризацію кредитів тим, хто цього найбільше потребував.

Наступний рік має бути роком активного впровадження стратегії. Ми продовжимо роботу над покращенням операційних результатів. Допоможе в цьому діджиталізація послуг. Інші пріоритети в роботі – врегулювання проблемної заборгованості та суд за компенсацію втрат, яких "Ощадбанк" зазнав унаслідок окупації Криму з боку Російської Федерації. І, звісно, будемо продовжувати працювати над підвищенням якості послуг – тільки так ми збережемо лояльність семи мільйонів клієнтів.

Таким чином, українські банки дійсно використали коронакризовий досвід на свою користь і почали активно працювати в напрямку вдосконалення своїх послуг в умовах нової реальності.

Коронакриза показала, що потрібно максимально розвивати онлайн-напрямки надання послуг, і банки взяли правильний курс, переводячи більшість своїх продуктів в мобільний банкінг.

Результати цієї роботи більш ніж обнадійливі, і наступний рік обіцяє бути не гіршим. А клієнти банків, певно, зможуть отримати нові послуги, які зроблять наше життя ще зручнішим.

Катерина Жирій