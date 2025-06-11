Ініціатори законопроєкту вважають, що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації.

Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який дає право Національному банку включати віртуальні активи до резервів України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, як, коли та скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто депутати не зобовʼязують і залишають це на професійний вибір регулятора.

"Ми, народні депутати, вважаємо що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипто-резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки", - зазначив Железняк.

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Нардеп також відмітив, що в світі ця ідея не є новою. За його словами, Сполучені Штати Америки (США) вже формують стратегічний крипторезерв, а також впроваджують багато ініціатив на рівні окремих штатів. Свої кроки в цьому напрямку вже зробили Сальвадор, Китай, Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, а також деякі країни Європейського Союзу (ЄС).

Криптовалюта в Україні - головні новини

У травні біткойн уперше перевищив позначку в 111 тисяч доларів, досягнувши рекордного максимуму. Трейдери оптимістично оцінювали перспективи криптовалюти на тлі зростаючого інституційного попиту.

Раніше повідомлялося, що парламентський комітет мав розглянути проєкт закону про оподаткування віртуальних активів, в якому зазначені можливі варіанти податків на криптовалюту.

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