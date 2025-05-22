Перевага біткоїна порівняно з іншими криптовалютами стає дедалі значнішою.

Біткойн уперше перевищив позначку в 111 000 доларів, досягнувши рекордного максимуму. Трейдери оптимістично оцінюють перспективи криптовалюти на тлі зростаючого інституційного попиту.

Видання Bloomberg пише, що в четвер, 22 травня, біткоїн подорожчав на 3,3% і досяг рекордної позначки в 111 878 доларів. Більш дрібні токени також зросли, а Ether, що посідає друге місце, подорожчав приблизно на 5,5%.

Хвиля оптимізму підхльостує біткоїни після того, як просування ключового законопроєкту про стабільні криптовалюти в Сенаті США посилило надії на більшу ясність у регулюванні діяльності компаній, що займаються цифровими активами. Ще однією рушійною силою ралі став зростаючий попит з боку компанії Strategy Майкла Сейлора, яка накопичила біткоїнів на суму понад 50 мільярдів доларів, а також зростаючий список власників токенів.

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Серед таких покупців - шквал маловідомих компаній з малою капіталізацією і публічних фірм, нещодавно створених криптовалютними важковаговиками, які фінансують свої покупки, пропонуючи все - від конвертованих облігацій до привілейованих акцій.

"На відміну від попередніх циклів, це ралі не зумовлене лише імпульсом. Кількісно воно підкріплене вимірними, стійкими дислокаціями попиту і пропозиції", - говорить головний операційний директор компанії Caladan Джулія Чжоу.

Перевага біткоїна порівняно з іншими криптовалютами стає дедалі значнішою. Індекс, що відслідковує так звані альткоїни, впав приблизно на 40% з початку року, тоді як біткоїн зріс на 17% у 2025 році.

"Для того, щоб запустити наступний підйом до 125 000 доларів, необхідний стійкий прорив вище 110 000 доларів", - вважає ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Курс біткоїна - прогноз аналітиків

Радник президента США з питань криптовалют Девід Сакс уже передбачив майбутній "бум Трампа" на ринку токенів. За його словами, нова президентська адміністрація "закінчила війну з криптовалютою", тобто послабила регуляторні обмеження, накладені попередніми урядами США.

У зв'язку з цим аналітики ринку очікують подальшого зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.

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