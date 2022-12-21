Компаніям дозволять продати свої активи в Росії, якщо вони погодяться перерахувати не менше 10% від операції у вигляді добровільного внеску до федерального бюджету.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в РФ ухвалили рішення поповнити бюджет за рахунок іноземців, які продають свої активи на території країни-агресора.

Як повідомляє РБК, компаніям з "недружніх" країн дозволять продати свої активи в Росії, якщо вони погодяться перерахувати не менше 10% від операції у вигляді добровільного внеску до федерального бюджету.

Альтернативою цьому може бути надання покупцеві розстрочки платежу на строк до двох років.

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Такі вимоги розробила підкомісія Мінфіну країни-агресора з видачі дозволів на Угоди резидентів із зарубіжними компаніями з "недружніх" країн, яку очолює глава відомства Антон Силуанов. Всього чиновники затвердили чотири критерії.

Крім виплати в 10% від суми угоди в бюджет, компаніям потрібно провести незалежну оцінку вартості активів. Продати їх можна буде тільки зі знижкою в розмірі не менше 50% від ціни, встановленої в ході незалежної оцінки.

Війна в Україні та замороження російських активів:

20 жовтня Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.

29 жовтня в США була тривала дискусія щодо майбутнього заморожених активів РФ. Демократична партія пропонувала фінансувати Україну за рахунок заарештованих активів РФ, проте група республіканців у Палаті Представників і Сенаті США виступила проти.

31 жовтня влада Чехії заявила про намір конфіскації російського майна, замороженого в країні. Прага має намір надати Україні 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення країни.

В офісі президента України закликали країни Заходу припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

Станом на 18 листопада 2022 року ЄС заморозив 68 мільярдів євро російських активів.

Станом на 1 грудня 2022 року Швейцарія заморозила російські активи на 7 міліардів Євро.

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