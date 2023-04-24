Проект про підвищення ПДФО вніс до Держдуми уряд.

Російські компанії стягуватимуть 30% податку з співробітників або фрілансерів, які втратили податкове резидентство в Росії.

Як пише видання Baza, у разі прийняття поправки вступлять в силу з 1 січня 2024 року. Проект про підвищення ПДФО вніс до Держдуми уряд.

Законопроект передбачає, що з 1 січня 2024 року російські компанії-роботодавці та замовники будуть стягувати з винагород співробітників або виконавців ПДФО, які виїхали з країни, за базовою ставкою в 13-15%. Після втрати податкового резидентства - 30%.

Відео дня

Це стосуватиметься всіх, хто виїхав, які для трудової діяльності використовують російський сегмент інтернету, або розміщені в країні програмно-апаратні та технічні засоби.

В результаті компанії будуть самі визначати, яку ставку застосовувати, оцінюючи, чи здійснює співробітник діяльність в Росії.

Податки в РФ - останні новини

У російській Держдумі пропонують вилучати у заможних громадян готівку. Депутат Анатолій Вассерман підготував жорсткий закон з контролю за коштами, які росіяни зберігають "під матрацами". Він вважає, що громадяни, які зберігають готівку в рублях і валюті в сумі понад 1 млн руб., повинні повідомити про це податківцям і пояснити походження коштів.

У Росії в квитанції по оплаті комунальних послуг додали оплату витрат на ведення загарбницької війни проти України.