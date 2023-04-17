Володимир Кара-Мурза перебуває в московському СІЗО з квітня 2022 року.

Російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років колонії. Він визнаний винним у держзраді, поширенні "фейків" про російську армію і в участі в діяльності "небажаної" організації.

Мосміськсуд дав Кара-Мурзі саме той термін, який вимагав прокурор. Крім цього, йому призначили штраф в 400 тисяч рублів, заборонили займатися журналістикою 7 років і обмежили свободу після відбування терміну на 1,5 року.

"Росія буде вільною, передайте всім!" - такою була його реакція на вирок суду.

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Адвокат політика Марія Ейсмонт розповідала, що за держзраду звинувачення просило 18 років, за "фейки" - дев'ять, за участь в "небажаній організації" - чотири. Коли людину звинувачують за кількома статтями, сумарний термін не може перевищувати 25 років.

В кінці березня інший адвокат Кара-Мурзи Вадим Прохоров говорив, що лікарі виявили у політика полінейропатію - "істотне ураження судин на обох ступнях". Місяцем раніше Прохоров розповідав, що у Кара-Мурзи почали німіти кінцівки. Адвокат пов'язав це з отруєннями в 2015 і 2017 роках.

У лютому 2021 року розслідувальна група Bellingcat встановила, що перед першим отруєнням за Кара-Мурзою стежили співробітники ФСБ, в тому числі Костянтин Кудрявцев - передбачуваний учасник отруєння Олексія Навального.

Затримання опозиціонерів у РФ - деталі

В РФ в Єкатеринбурзі затримали колишнього мера міста Євгена Ройзмана. За словами опозиційного політика, який жорстко виступав проти війни, на нього порушили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію" армії.

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