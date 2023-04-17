Російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років колонії. Він визнаний винним у держзраді, поширенні "фейків" про російську армію і в участі в діяльності "небажаної" організації.
Мосміськсуд дав Кара-Мурзі саме той термін, який вимагав прокурор. Крім цього, йому призначили штраф в 400 тисяч рублів, заборонили займатися журналістикою 7 років і обмежили свободу після відбування терміну на 1,5 року.
"Росія буде вільною, передайте всім!" - такою була його реакція на вирок суду.
Адвокат політика Марія Ейсмонт розповідала, що за держзраду звинувачення просило 18 років, за "фейки" - дев'ять, за участь в "небажаній організації" - чотири. Коли людину звинувачують за кількома статтями, сумарний термін не може перевищувати 25 років.
В кінці березня інший адвокат Кара-Мурзи Вадим Прохоров говорив, що лікарі виявили у політика полінейропатію - "істотне ураження судин на обох ступнях". Місяцем раніше Прохоров розповідав, що у Кара-Мурзи почали німіти кінцівки. Адвокат пов'язав це з отруєннями в 2015 і 2017 роках.
У лютому 2021 року розслідувальна група Bellingcat встановила, що перед першим отруєнням за Кара-Мурзою стежили співробітники ФСБ, в тому числі Костянтин Кудрявцев - передбачуваний учасник отруєння Олексія Навального.
Затримання опозиціонерів у РФ - деталі
В РФ в Єкатеринбурзі затримали колишнього мера міста Євгена Ройзмана. За словами опозиційного політика, який жорстко виступав проти війни, на нього порушили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію" армії.