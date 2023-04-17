У російській Держдумі пропонують вилучати у заможних громадян готівку.
Депутат Анатолій Вассерман підготував жорсткий закон з контролю за коштами, які росіяни зберігають "під матрацами". Він вважає, що громадяни, які зберігають готівку в рублях і валюті в сумі понад 1 млн руб., повинні повідомити про це податківцям і пояснити походження коштів. Інакше їм загрожує конфіскація і штраф, в два рази перевищує суму збережених таким чином грошей.
"Великі суми готівки, що знаходяться на зберіганні у громадян, як правило, є наслідком діяльності в тіньовому або навіть "чорному" секторі економіки, а тому вимагають особливої уваги", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
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