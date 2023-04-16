За його словами, агресивних тварин не буде, якщо відкрити кіоск з фаст-фудом.

Російський чиновник, очільник одного із селищ Курської області Олександр Туточкін "вбив" дивною ідеїю щодо того, як позбутися бродячих собак.

Як повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, на скарги місцевих мешканців щодо агресивних бродячих собак, голова селища відповів вкрай радикально - порекомендував "відкрити шаурму" тобто заклад з приготування цього фаст-фуду.

"Є пропозиція - відкрийте шаурму. І не буде собак у нас", - сказав Туточкін, заливаючись гучним сміхом.

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Крінж-новини "русского мира"

Найбільшими генераторами крінж-новин є "загони Путіна". Нещодавно Бабці із "загонів Путіна" записали гнівне відеозвернення до президента США Джо Байдена після візиту в РФ лідера КНДР Сі Цзіньпіна. Вони вимагають, щоб Байден "забирався геть з Євразії" та ховався у підвалі Вашингтона.

Перед цим "загони Путіна" заметушилися після "української ДРГ" в Брянській області і вирішили, що Збройні сили України, Головне управління розвідки та Службу безпеки України потрібно визнати "терористичними організаціями".

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