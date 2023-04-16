У Росії на квитанціях для оплати послуг ЖКГ стали з'являтися QR-коди, які дозволяють здійснити "пожертвування" на користь окупантів, які вбивають мирне населення України.

У Росії в квитанції по сплаті комунальних послуг додали оплату витрат на ведення загарбницької війни проти України.

Як повідомляє повідомляє Telegram-канал SOTA, в Архангельську на квитанціях для оплати послуг ЖКГ стали з'являтися QR-коди, які дозволяють здійснити "пожертвування" на користь окупантів, які вбивають мирне населення України.

QR-коди на квитанціях розміщені на зовнішньому то внутрішньому боці. В середині коду знаходиться літера Z, що стала одним з головних символів фашистської Росії.

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Також на квитанціях надруковано заклик надати матеріальну допомогу російським окупантам та їхнім родинам.

Війна в Україні та наслідки для РФ

Після нападу Росії на Україну більшість світових брендів заявили про припинення співпраці з агресором і відхід з російського ринку. З початку війни в Україні США і західні країни внесли в чорні списки 2,5 тисячі російських компаній, чиновників та бізнесменів, включаючи олігархів та членів їх родин.

У червні 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом. До цього востннє Росія терпіла дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів у 1918 році.

Через напад на Україну 80% росіян втратили всі свої заощадження.

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння. Російські акції були виключені зі світових індексів, а біржові фонди, що відстежують акції країни, були або заморожені, або закриті.

Депутат Держдуми Олег Нілов запропонував ввести в РФ так званий "військовий податок". Пропонувалося на 2-3% збільшити податок на доходи фізичних осіб для військовозобов'язаних чоловіків, щоб ті перераховували по 1-2 тис.рублів на війну щомісяця.

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