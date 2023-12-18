Київ у наступному році потребує $41 млрд бюджетної підтримки від своїх союзників.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала союзників України якнайшвидше розблокувати десятки мільярдів доларів для Києва. Вона попередила, що затримки з наданням додаткового фінансування можуть поставити під загрозу попереднє економічне відновлення країни, повідомляє Financial Times з посиланням на інтерв’ю з головою МВФ.

За її словами, Київ може впоратися з ймовірним короткостроковим дефіцитом фінансування протягом кількох місяців, враховуючи "оживлення економіки, приборкання інфляції і зміцнення податкової бази України".

Якщо не вдасться домовитися про додаткові кошти, Мінфін буде змушений вжити жорстких заходів для покриття дефіциту фінансування. Високопоставлений західний чиновник сказав, що "Україна, ймовірно, зможе пережити січень і лютий" за рахунок виплат від МВФ і Світового банку.

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Після цього Києву доведеться або скоротити витрати, або, що більш ймовірно, вдатися до монетарного фінансування з боку центрального банку, що може призвести до гіперінфляційного сплеску і дестабілізації фінансової системи країни, заявляє ЗМІ

"Оскільки США та ЄС все ще ведуть переговори щодо пакетів фінансування для країни, вона сказала, що економічне відродження України опиниться під загрозою, якщо вона буде змушена "пристосовуватися" до відсутності нової фінансової підтримки. Подальші затримки можуть змусити Київ повернутися до дестабілізаційної політики, такої як друк грошей", – пише видання.

Георгієва підкреслила, що важливо не затягувати з допомогою, тому що тоді на Україну чинитиметься більший тиск саме в той час, коли вона повернула в бік кращих перспектив для економіки.

"Робота в США та Європі [над пакетами допомоги] буде продовжуватися. Зрештою, я не втрачаю оптимізму, що вони забезпечать фінансування", – додала голова МВФ.

Журналісти вказали, що згідно з бюджетом на наступний рік Україна потребує $41 млрд бюджетної підтримки від своїх союзників.

Допомога Україні на 2024 рік

В ЄС та США виникли труднощі із затвердження допомоги для України. Блок не може погодити виділення пакету допомоги на 50 млрд євро. Так, під час останнього саміту ЄС в Брюсселі голова угорського уряду Віктор Орбан наклав вето на надання Києву грошей. У зв’язку із цим у Євросоюзі хочуть позбавити Орбана його можливості права "вето".

Водночас Сенат США заблокував законопроект про зовнішню допомогу на суму $110,5 млрд, $61 мільярд з яких передбачений для України. Республіканці намагаються домогтися затвердження змін до імміграційного законодавства в обмін на погодження допомоги Україні.

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